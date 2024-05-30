「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將慘兼3份工靠OnlyFans翻身

▲曾經的冬奧短道速滑女運動員克里斯蒂，如今在成人平台經營帳號。（圖／翻攝Instagram「elisechristielikescake」，下同）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國短道速滑女運動員克里斯蒂（Elise Christie）曾經奪下世界冠軍，代表英國參加冬季奧運，但因腳踝受傷無法取得北京冬奧賽事資格後，退休的她面臨的是艱難的社會，一度賣掉房子、兼3份差並睡在自己的車上，最終是靠著過去也抗拒的成人平台重新站穩腳步，「OnlyFans救了我」。

綜合外電報導，現年33歲的克里斯蒂多達10次在歐洲錦標賽奪金，但2021年12月因為腳踝受傷，無法取得2022北京冬奧的資格，這位世界頂尖的運動員從此退休。很快地，一切急轉直下，她發現自己在生活中苦苦掙扎。

克里斯蒂表示，當她不再是運動員後，她落入了黑暗之中，「我失去了我的房子，還一次兼3份差。」她說其中一份工作是在機場，從凌晨3時工作到上午10時，然後她會直接到下一個工作地點，而休假的時候，她就會去當餐廳服務生，「我當時想，我怎麼會從一個世界冠軍變成一無所有？」

克里斯蒂時常得睡在車上，日子過得很辛苦，直到她開始經營成人平台OnlyFans的帳號，事情才有了轉機。她說在入行之前，就已經有網友在Instagram留言，建議她去做OnlyFans，但她一開始也很抗拒，覺得這行並不適合她，決定嘗試之後，至今已經1年半，「一開始我很排斥，現在我開始感到比較自在，也對此比較開放。」

雖然OnlyFans早就是廣為人所知的成人情色平台，但克里斯蒂表示，她除了上傳成人內容，也會和人們分享健身以及分享過去運動員生涯的經驗，「很多人只是透過這裡與我和我的人生互動，了解發生什麼事，並問我關於運動和健身的事情。我把這裡當作和那些已經支持我很久的粉絲互動的地方。」