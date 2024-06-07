　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

▲▼ 陸委會主委邱垂正、台中市長盧秀燕與台商合影 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會主委邱垂正演講兩岸經貿交流情勢，讓在場台商聽完感到憂心與悲觀。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣工商企業聯合會今(6)日舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請陸委會主委邱垂主題演講「兩岸經貿交流情勢與因應」，提醒台商大陸政權以及兩岸經貿出現結構性變化，必須「加速調整佈局」，讓不少台商對於未來兩岸發展感到悲觀，尤其是全國台企聯常務副會長陳燕木也直言，賴清德繼續（綠色）執政16年，「假如兩岸再不動，台商就死掉了！」

台灣工商企業聯合會今舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請台中市長盧秀燕、陸委會主委邱垂正進行專題演講。盧秀燕以「經濟好發展 市民好生活 打造宜居台中」為題，介紹台中市城市發展趨勢；邱垂正演講主題則聚焦「兩岸經貿交流情勢與因應」，向台商分析當前兩岸複雜經貿關係。

邱垂正首先從大陸政權體制分析兩岸，大陸國家主席習近平邁入第三任期，走向高度集權，同時也會完成歷史任務，尤其是解決台灣問題，加上各類涉及國家安全法條，紅線越畫越多，這樣政治氛圍之下，對兩岸的影響十分不好，對於過去經濟環境也「背道而馳」，包括兩岸貿易額有結構性變化，台灣對陸投資出現減少。

邱垂正提醒，只要大陸現在的權力結構沒有改變，以及完成各種的歷史任務，都不利於兩岸經貿兩岸關係正常往來，「只會對台灣的風險步步緊逼，各種的複合性施壓，不管是什麼政黨執政，這是大陸政權的本質。」同時提醒台商如果在大陸繼續投資，必須想清楚如何「永續經營」，或是換跑道「加速調整佈局」。

▲▼ 台商陳燕木提出建議，邱垂正筆記 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商陳燕木提出建議與質疑，邱垂正邊聽邊筆記 。（圖／記者任以芳攝）

大約近半小時演講結束後，到了QA環節，在場台商無人主動舉手提問，最後是全國台企聯常務副會長陳燕木發表意見，表示聽完邱垂正演講後只有兩個感想，內容一直在講大陸的不好，再者是台商該怎麼辦？

陳燕木進一步說，過去民進黨執政8年，對台商來講根本沒有交流，現在（賴政府上台）更是破記錄，總統賴清德繼續（綠色）執政延續到第16年，「假如這16年都不動，台商就死掉了！」

最後，陳燕木反問邱垂正，「你有非常好的（兩岸）經驗，能否大膽跟賴總統提議開放陸生、陸客，恢復馬政府時代，台商兩岸才有更好的未來？」

邱垂正一邊聽一邊筆記，沒有正面回應問題，只有表示理解台商心聲，會全力以赴讓兩岸正常健康有序的交流，海基會、陸委會都是後盾，不會讓台商孤單。

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，從賴清德520演說後，只有說沒有做，至今都沒有真正放開觀光或是陸生來台。他甚至認為可能短期內都不會放開。

賴正鎰表示，企業界尤其是台商，十分擔憂兩岸局勢，幾乎都是以悲觀角度看未來4年，只會繼續空轉。

▲▼ 國民黨立委陳玉珍 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨立委陳玉珍聽完邱垂正分析兩岸局勢，感到更加憂心。（圖／記者任以芳攝）

國民黨立委陳玉珍接受媒體訪問也說，自己聽完邱垂正演講心情十分沉重，對於兩岸未來局勢更加擔憂，聽起來賴政府好像有釋出善意，但沒有看到實質動作。舉例開放觀光，已經是「你不動我就不動」十分尷尬，建議台灣應該自己積極主動，把球丟還給大陸方才對。

陳玉珍進一步說，外界看好邱垂正、鄭文燦是民進黨少有的「知陸派」，期盼能為兩岸帶來不同變化。但是，賴清德現在國安體系以「戰狼派」為主，是否有可能壓制「溫和鴿派」，導致邱、鄭能握有多少實權，值得觀望。

另外，大陸日前中止134項ECFA早收清單優惠關稅，邱垂正指出經濟部還在清算盤查，陳玉珍也說，「不可能到現在經濟部還統計不出來，除非真的對產業衝擊很大。」

談到金廈海域漁船翻船事件，陳玉珍也透露，前陣子確實談判停擺，近雙方又恢復溝通協商，只是進度緩慢，主要還是卡在兩岸氛圍真的太差。

至於已經除役的胡姓釣客，為何遲遲無法回台？陳玉珍則表示，根本原因還是翻船事件沒有好好解決，她持續與大陸方面溝通，希望讓胡姓釣客在端午節後，回金門老家團圓。

ET快訊
蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！昔態度差、惹毛同業黑歷史起底
蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　10年感情決裂！
TAIWAN字母就藏AI！黃仁勳笑喊：今年還會再來「我沒有話
輝達飆翻！　專家驚算：市值贏過台積電等7大半導體總和

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

鄭文燦談兩岸要降低風險意外　未來「存好心、說好話、做好事」

陸對台持續「複合性」施壓　邱垂正：從兩岸交流伸出友善的手

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！脊隨損傷終生無法站起身

防鞋底藏匿手機作弊！　陸高考考場安檢門升級…「抬腳」過門

男女空地廁所合體！太大力「15秒後撞破牆壁」　當場摔出來

超噁！陸小學生流行養「爆炸臭水」　分享嘔吐成分表

「4.5億元天價保單」一次性繳清！　被保人0歲…5歲起年領千萬

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」　代辦返台健保費核銷服務

陸70歲「菸草虎」死緩！　2名貪官被「追認」撤銷政協委員資格　

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

肇逃畫面曝！台南女騎士新光三越前遭撞死　大貨車駕駛竟直直開走

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

鄭文燦談兩岸要降低風險意外　未來「存好心、說好話、做好事」

陸對台持續「複合性」施壓　邱垂正：從兩岸交流伸出友善的手

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！脊隨損傷終生無法站起身

防鞋底藏匿手機作弊！　陸高考考場安檢門升級…「抬腳」過門

男女空地廁所合體！太大力「15秒後撞破牆壁」　當場摔出來

超噁！陸小學生流行養「爆炸臭水」　分享嘔吐成分表

「4.5億元天價保單」一次性繳清！　被保人0歲…5歲起年領千萬

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」　代辦返台健保費核銷服務

陸70歲「菸草虎」死緩！　2名貪官被「追認」撤銷政協委員資格　

「生技之神」遭電子監控！　涉晟德大藥廠內線交易200萬交保

拜登出席諾曼第登陸80周年紀念活動　強調美國「不會背棄烏克蘭」

英陸軍參謀長：世界大戰恐再現　應做好全民防衛準備

「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

雨天衣服晾不乾？網搜「2個方法」加速衣物乾燥

《芙莉蓮》官方編輯也「回應長髮哥」　漫畫截圖2句話致敬他

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

男女空地廁所合體！太大力15秒後撞破牆壁

才說香港玩完　羅奇再嘆：一切都結束了

鄭文燦談兩岸要降低風險意外　

面對陸方施壓　邱垂正：從交流伸出友善的手

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

「兩岸再不動，台商會死掉！」　

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

超噁！陸小學生流行養「爆炸臭水」

陸高考「釘子戶」第28次投入試場 「最後一舞」唯一目標上川大

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」 代辦返台健保費核銷服務

防鞋底藏手機！陸高考考場「抬腳過安檢門」

更多熱門

相關新聞

面對陸方施壓　邱垂正：從交流伸出友善的手

面對陸方施壓　邱垂正：從交流伸出友善的手

陸委會主委邱垂正今（6）日受邀出席台灣工商企業聯合會活動，演講主題聚焦「兩岸經貿交流情勢與因應」。談及兩岸現況，邱垂正也和在場多位台商呼籲，從蔡英文到賴清德的兩岸政策始終不變，繼續維持台海穩定和平的現狀，即使大陸方面持續對台「複合性」施壓，台灣還是會伸出友善的手，陸委會將從交流開始推動。

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」 代辦返台健保費核銷服務

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」 代辦返台健保費核銷服務

72名大陳後代登島尋親人歷史足跡 品美食：跟小時候媽媽做的一樣

72名大陳後代登島尋親人歷史足跡 品美食：跟小時候媽媽做的一樣

東南亞台商共赴「彩雲之約」　

東南亞台商共赴「彩雲之約」　

台商赴陸養小三！正宮在台淪街友

台商赴陸養小三！正宮在台淪街友

關鍵字：

台商賴政府悲觀兩岸

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

即／23:51花蓮縣近海規模4.6地震　最大震度3級

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

蔡阿嘎員工蘿拉「不法行為」被開除！　他大膽預測驚人內幕

遭大叔射後不理怒斬首！她殺人前跟爸練習SM

日遊客來台瘋狂掃貨！空姐目睹3大袋伴手禮傻眼

大陸正妹問「怎麼去台灣玩」慘遭出征：不歡迎

宜蘭男持刀「隨機割喉」2路人！下場出爐

Lisa同框LVMH三公子爆「當眾接吻」21秒片流出

母女電梯消失16年　丈夫修水塔意外摔落身亡

更多

最夯影音

更多

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面