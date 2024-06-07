「兩岸再不動，台商死掉！」　悲觀看賴政府未來4年繼續空轉

▲陸委會主委邱垂正演講兩岸經貿交流情勢，讓在場台商聽完感到憂心與悲觀。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣工商企業聯合會今(6)日舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請陸委會主委邱垂主題演講「兩岸經貿交流情勢與因應」，提醒台商大陸政權以及兩岸經貿出現結構性變化，必須「加速調整佈局」，讓不少台商對於未來兩岸發展感到悲觀，尤其是全國台企聯常務副會長陳燕木也直言，賴清德繼續（綠色）執政16年，「假如兩岸再不動，台商就死掉了！」

台灣工商企業聯合會今舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請台中市長盧秀燕、陸委會主委邱垂正進行專題演講。盧秀燕以「經濟好發展 市民好生活 打造宜居台中」為題，介紹台中市城市發展趨勢；邱垂正演講主題則聚焦「兩岸經貿交流情勢與因應」，向台商分析當前兩岸複雜經貿關係。

邱垂正首先從大陸政權體制分析兩岸，大陸國家主席習近平邁入第三任期，走向高度集權，同時也會完成歷史任務，尤其是解決台灣問題，加上各類涉及國家安全法條，紅線越畫越多，這樣政治氛圍之下，對兩岸的影響十分不好，對於過去經濟環境也「背道而馳」，包括兩岸貿易額有結構性變化，台灣對陸投資出現減少。

邱垂正提醒，只要大陸現在的權力結構沒有改變，以及完成各種的歷史任務，都不利於兩岸經貿兩岸關係正常往來，「只會對台灣的風險步步緊逼，各種的複合性施壓，不管是什麼政黨執政，這是大陸政權的本質。」同時提醒台商如果在大陸繼續投資，必須想清楚如何「永續經營」，或是換跑道「加速調整佈局」。

▲台商陳燕木提出建議與質疑，邱垂正邊聽邊筆記 。（圖／記者任以芳攝）

大約近半小時演講結束後，到了QA環節，在場台商無人主動舉手提問，最後是全國台企聯常務副會長陳燕木發表意見，表示聽完邱垂正演講後只有兩個感想，內容一直在講大陸的不好，再者是台商該怎麼辦？

陳燕木進一步說，過去民進黨執政8年，對台商來講根本沒有交流，現在（賴政府上台）更是破記錄，總統賴清德繼續（綠色）執政延續到第16年，「假如這16年都不動，台商就死掉了！」

最後，陳燕木反問邱垂正，「你有非常好的（兩岸）經驗，能否大膽跟賴總統提議開放陸生、陸客，恢復馬政府時代，台商兩岸才有更好的未來？」

邱垂正一邊聽一邊筆記，沒有正面回應問題，只有表示理解台商心聲，會全力以赴讓兩岸正常健康有序的交流，海基會、陸委會都是後盾，不會讓台商孤單。

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，從賴清德520演說後，只有說沒有做，至今都沒有真正放開觀光或是陸生來台。他甚至認為可能短期內都不會放開。

賴正鎰表示，企業界尤其是台商，十分擔憂兩岸局勢，幾乎都是以悲觀角度看未來4年，只會繼續空轉。

▲國民黨立委陳玉珍聽完邱垂正分析兩岸局勢，感到更加憂心。（圖／記者任以芳攝）

國民黨立委陳玉珍接受媒體訪問也說，自己聽完邱垂正演講心情十分沉重，對於兩岸未來局勢更加擔憂，聽起來賴政府好像有釋出善意，但沒有看到實質動作。舉例開放觀光，已經是「你不動我就不動」十分尷尬，建議台灣應該自己積極主動，把球丟還給大陸方才對。

陳玉珍進一步說，外界看好邱垂正、鄭文燦是民進黨少有的「知陸派」，期盼能為兩岸帶來不同變化。但是，賴清德現在國安體系以「戰狼派」為主，是否有可能壓制「溫和鴿派」，導致邱、鄭能握有多少實權，值得觀望。

另外，大陸日前中止134項ECFA早收清單優惠關稅，邱垂正指出經濟部還在清算盤查，陳玉珍也說，「不可能到現在經濟部還統計不出來，除非真的對產業衝擊很大。」

談到金廈海域漁船翻船事件，陳玉珍也透露，前陣子確實談判停擺，近雙方又恢復溝通協商，只是進度緩慢，主要還是卡在兩岸氛圍真的太差。

至於已經除役的胡姓釣客，為何遲遲無法回台？陳玉珍則表示，根本原因還是翻船事件沒有好好解決，她持續與大陸方面溝通，希望讓胡姓釣客在端午節後，回金門老家團圓。