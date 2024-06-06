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大陸 大陸焦點 特派現場

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」　代辦返台健保費核銷服務

▲中國醫保,醫療保險,農村。（圖／CFP）

▲大陸民眾看醫生時準備的醫保卡。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

福建醫保局近日發布通知，將在閩台胞納入大陸社保體系，使在閩居住或求學的台灣民眾在醫療保障範圍內與大陸民眾享有同等待遇，包括在閩從業台胞、非從業台胞和在閩就讀的台生，可憑居住證申請參加福建省基本醫療保險，實行與大陸居民一視同仁的參保政策。

▲臺灣居民居住證。（圖／翻攝中新網）

▲台灣居民居住證。（圖／翻攝中新網）

《澎湃新聞》報導，《福建省醫療保障局關於促進兩岸融合發展做好台胞醫療保障相關工作的通知》就在閩台胞參保政策、台灣居民居住證醫保應用、代辦台胞返台核退醫療費用、在閩台資醫療機構醫保管理、在閩台胞醫保服務等提出五項舉措。

《通知》提到，在閩台胞可持台灣居民居住證、台灣居民來往大陸通行證辦理基本醫療保險參保手續。支持參保台胞憑台灣居民來往大陸通行證在國家醫保App、閩政通、微信、支付寶等渠道線上申請激活醫保碼，也可憑台灣居民居住證在閩政通、支付寶等渠道線上申請激活醫保碼，同時全省所有縣（區）級及以上醫保經辦窗口支持憑台灣居民居住證或台灣居民來往大陸通行證線下代為激活醫保碼。

▲醫保。（圖／CFP）

▲福建率先施行台灣民眾在閩納入醫保。（示意圖／CFP）

《通知》要求，在福建全省範圍內設立台胞服務中心，依託定點醫療機構設立台胞服務站，為台胞返台核退報銷「台灣健保」醫療費用提供「一站式」代辦服務。同時，還將健全完善台胞醫保／健保線上服務平台，發揮平台輻射全境，服務在大陸學習、工作和生活所有台胞的優勢，拓展平台使用渠道，豐富使用場景和功能，加強數據互聯互通，實現大陸基本醫保業務和代辦「台灣健保」醫療費用核退報銷線上線下通辦。

此外，該《通知》也提出，支持在閩台資醫療機構納入醫保定點的政策。在閩台資醫療機構實行與福建省醫療機構統一的醫保定點管理，一視同仁、平等對待。納入定點的台資醫療機構執行與所在統籌區同級別同類別定點醫療機構相同的醫保服務、費用結算、支付標準等醫保政策。

同時，鼓勵台資醫療機構通過福建省醫療保障信息平台藥品和器械招標與採購交易子系統採購藥品耗材，積極參與集中帶量採購，優先使用中選產品。已納入福建省醫保定點的台資醫療機構，具備全省聯網服務條件的，同時開通全省聯網定點結算功能；符合跨省異地就醫定點要求的，及時納入跨省異地就醫結算子系統。

《通知》稱，將設立台企台胞醫保服務專窗，優化在閩台胞醫保管理服務。在閩台胞在福建省參加基本醫療保險後，在全省範圍內所有全省聯網定點醫藥機構異地就醫購藥可不作備案，實行直接刷卡結算。為參保台胞提供與大陸參保人員同等便捷的跨省異地就醫結算服務。

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