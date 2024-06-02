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台商赴陸做生意養小三「認養3子女」！正宮在台慘淪街友

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台商在大陸經商，期間與小三發生性行為，且還領養2女1子。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

彰化一名台商阿德（化名）與妻子小琳（化名）結婚多年，豈料他前往大陸經商後，在當地女子小潔（化名）發生性關係，更是領養了2女1子，渾然不顧小琳在台灣沒錢生活、淪為街友。彰化地院審理後，判阿德須賠45萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與小琳結婚多年，不過自從前往大陸做生意以後，婚姻就變了調，他1996年至2003年間，頻繁與小潔發生性行為，且2014年、2016年間，還認領了2女1子，渾然不顧小琳在台失去經濟依靠，最後淪為街友，在台中火車站餐風露宿。

小琳後來在法扶律師的幫助下，決定將阿德告上法院，並且求償100萬元。阿德對此則辯稱，他到大陸投資以後，有將美金存在銀行裡，每個月會有7、8萬元的利息，提供小琳生活開銷。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台商在大陸經商，期間與小三發生性行為，且還領養2女1子。（示意圖／ETtoday資料照）

阿德聲稱，小琳得知提款卡密碼以後，開始用電話理財的方式，將美金轉換成台幣，並且逐筆領出，陸續盜領了1,200萬餘元。

不過，彰化地院認為，雖然阿德聲稱小琳盜領1,200萬餘元，但綜合月結單上無法看出是何人提領，因此難以當成證據，認定是小琳將錢領走。

彰化地院認定，阿德長年與小琳以外的人發生性行為，並且生育子女，對兩造家庭產生深遠影響，足以認定小琳受到相當程度精神上的痛苦，衡量雙方財力、生活狀況後，判阿德須賠45萬元，全案仍可上訴。

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