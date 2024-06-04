東南亞台商共赴「彩雲之約」　抓緊雲台與東盟發展商機

▲雲南第2屆「彩雲之約」來泰國、緬甸、馬來西亞台胞台商一起參加 。（圖／活動單位提供）

記者任以芳／綜合報導

第2屆「彩雲之約」海外台胞雲南行活動啓動儀式，日前在大陸雲南昆明舉行。邀請中國國民黨代表與泰國、緬甸、馬來西亞台胞台商共120多人參加活動，共促雲台交流，共商合作發展。

中共雲南省委常委、副省長張治禮，中國國民黨前副主席林豐正，中央台辦六局副局長郭大志等領導和嘉賓出席活動。

張治禮在致辭中表示，雲南擁有得天獨厚的區位優勢、資源優勢，近年來呈現出強勁的勢頭，市場潛力巨大。台灣在農產品加工、生物科技、精致農業、綠色能源、醫療與大健康等產業發展方面，基礎好、研發能力強。

他也希望與廣大台灣同胞共享雲南優勢資源，加強產業對接合作，促進科技成果轉化運用，推動更多產業項目落戶雲南。

▲ 大陸第2屆「彩雲之約」海外台胞雲南行啓動儀式 。（圖／活動單位提供）

由於雲南與緬甸、老撾、越南接壤，是大陸通往東南亞、南亞的重要交通樞紐和重要窗口。對此，林豐正也說，台商台企可借助雲南的優勢區位，開拓東南亞、南亞市場，走向國際化，創造出無窮商機。

林豐正表示，雲南在工業、農業、文化等各方面取得快速發展，未來雲台和東盟之間的合作，必將不斷向深層次寬領域全方位發展，使雲台交流合作邁上新台階。

本屆活動以「同心圓夢，融合發展 」為主題，5月30日至6月3日，在昆明、保山、西雙版納等地組織舉辦系列活動，讓參加活動的台灣民眾感受雲南鄉村振興、科技創新、生態文明成果，深度體驗「有一種叫雲南的生活」。

