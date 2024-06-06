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大陸 大陸焦點 特派現場

陸對台持續「複合性」施壓　邱垂正：從兩岸交流伸出友善的手

▲▼ 陸委會主委邱垂正、台中市長盧秀燕與台商合影 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會主委邱垂正、台中市長盧秀燕出席 台灣工商企業聯合會活動。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

陸委會主委邱垂正今（6）日受邀出席台灣工商企業聯合會活動，演講主題聚焦「兩岸經貿交流情勢與因應」。談及兩岸現況，邱垂正也和在場多位台商呼籲，從蔡英文到賴清德的兩岸政策始終不變，繼續維持台海穩定和平的現狀，即使大陸方面持續對台「複合性」施壓，台灣還是會伸出友善的手，陸委會將從交流開始推動。

▲▼ 台中市長盧秀燕介紹蓋全台最大-台中國際會展中心 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台中市長盧秀燕介紹未來要興建全台最大「台中國際會展中心」。（圖／記者任以芳攝）

台灣工商企業聯合會今舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請台中市長盧秀燕、陸委會主委邱垂正進行專題演講。盧秀燕針以「經濟好發展 市民好生活 打造宜居台中」為題。

介紹台中市政規劃，並且著手計畫興建全台最大台中會議中心，未來產業發展結合環保永續經營，推動太陽光電、離岸風電、電動車等創新產業。

▲▼ 陸委會主委邱垂正、台中市長盧秀燕與台商合影 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會主委邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

邱垂正演講主題聚焦「兩岸經貿交流情勢與因應」，分為兩大部分解釋兩岸現況，首先以大陸政治體系分析兩岸關係。邱垂正指出，相較過去大陸領導人，大陸國家習近平很明顯要完成歷史任務，包括解決「台灣問題」，統一中國等議題，對台灣的影響不太好了。

邱垂正也表示，大陸現在通過許多涉及國家安全法條，紅線越畫越多，不管是外資或是台商都是一種壓力，對於過去經濟環境已經「背道而馳」，包括兩岸貿易額有所變化。

邱垂正拿出數據指出，過去大陸的貿易額佔台灣出口比例，2020年是43.9%，2023年下跌到35.2%，可見大陸整體經濟產業投資環境出現極大的轉變。「台灣對大陸投資很容易超過100億美金，去年剩下30億，恢復水準不高，不是說台商不去投資，說明大陸投資環境惡化加上受到國際因素的影響，投資機會確實少很多。」

針對大陸經濟環境變化，台商該如何應對？邱垂正強調，「我們兩岸政策真的都沒有改變，就是維持現狀，維持台海穩定和平的現狀，按照依據中華民國憲法以及兩岸人民關係條例來處理兩岸事務。」

邱垂正也向在場的台商喊話幫忙（向北京遞話），政府是充滿善意，總統賴清德就職演說要站穩中華民國憲政體制，呼籲北京正視中華民國客觀存在事實，尊重台灣人民的選擇，看在大陸眼裡都是「負面解讀」，

談到從520之後，大陸對台採取多種「硬手段」，包括軍事、外交，藝人政治表態以及片面中止134項ECFA早收清單產品優惠關稅，對於上述「複合式」施壓，台灣應該如何因應？

邱垂正說，台商關心134項ECFA早收清單優惠關稅被中止，尤其涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵、金屬、橡膠，目前影響的產業和相關數字，計算比重相當程度可能超過一半以上，詳細數字由經濟部還在清算盤查。

▲▼ 陸委會主委邱垂正、台中市長盧秀燕與台商合影 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 面對陸方壓力，邱垂正指出，台灣依然伸出友善的手，從交流開始。（圖／記者任以芳攝）

談及政府因應規劃，邱垂正指出，「經濟部應該有方案，請大家不用太過擔心。」短期給產業救濟，長期有三大的輔導策略，包括差異化、高質化發展，分散市場以及全面低碳數位化協助業者脫困，掌握發展契機。

邱垂正進一步說，對於大陸經濟脅迫感到遺憾，台灣對大陸都沒有「經濟報復」，即使如此，還是希望雙方能坐下來協商ECFA，對於兩岸經貿才有利。

他也提醒，只要大陸現在的權力結構沒有改變，以及完成各種的歷史任務，都不利於兩岸經貿兩岸關係正常往來，「只會對台灣的風險步步緊逼，各種的複合性施壓，不管是什麼政黨執政，這是大陸政權的本質。」同時提醒台商加速調整佈局。

面對大陸權力結構與經濟發展出現矛盾，邱垂正也呼籲台商，如果在大陸繼續發展，必須想到永續經營，陸委會、海基會經貿處願意協助台商回台投資，或是去全球佈局；如果要繼續在大陸投資生產，陸委會也願意提供資訊和服務團隊協助台商。

邱垂正也說，台灣方面還是要「伸出友善的手」，未來兩岸還是要相向而行，要多一點正常健康的交流，兩岸經貿必須理性正常健康互動，尤其是商界期盼兩岸商務人士往來儘早恢復正常軌道，陸委會從交流開始，努力推動。

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邱垂正陸委會兩岸

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