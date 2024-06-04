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大陸 大陸焦點 特派現場

72名大陳後代登島尋親人歷史足跡　品美食：跟小時候媽媽做的一樣

▲2024兩岸大陳鄉情交流活動。（圖／主辦方提供）

▲72名台灣大陳後代登大陳島探尋親人歷史足跡。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024兩岸大陳鄉情交流活動1日至3日在浙江台州市椒江區舉行，72名來自台灣的「大陳後代」在活動期間重返祖輩生活之地，包括思歸亭、甲午岩、墾荒紀念碑、兩岸大陳鄉情主題館等景點，尋找親人們的歷史足跡。

▲2024兩岸大陳鄉情交流活動。（圖／主辦方提供）

來自兩岸的「大陳人」在交流活動啓動儀式上歡聚，二胡獨奏、越劇、樂隊表演、合唱等的精彩的表演炒熱氣氛。椒江區台胞台屬聯誼會向台灣花蓮鄉親災後重建捐贈一批健身器材，藉此表達關切之情。

▲2024兩岸大陳鄉情交流活動。（圖／主辦方提供）

台灣大陳後代蔣築諠的母親已經93歲，她的母親在大陳島遷台令發布當天，正在舉行婚禮，當時，轎夫直接棄轎回家收拾行李，母親也只好用走的趕去父親家中，一起搭船前往台灣，「母親數年前曾回到大陳島上，這次因行動不便，我會替媽媽錄下家鄉的景色，讓她看到大陳島的新變化。」

蔣築諠提到，島上「大陳年糕」跟小時候媽媽做的味道一模一樣，「Q彈的年糕搭配紅蘿蔔絲、高麗菜、香菇、肉絲、蝦子等，和打散的煎蛋一起炒，在台灣的大陳人都非常愛吃。」

另一名台灣大陳後代徐佳春說，食餅筒是一種大陳的名小吃，而且是所有小吃裡地位最高的，「每到春節、元宵節、端午節、立夏、冬至等重要節日和節氣，食餅筒都可能出現在台灣大陳人的餐桌上。」

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