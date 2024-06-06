慈濟志工端午送粽慰勞草屯警方　波麗士首推精心設計防詐香包回贈

▲慈濟志工端午送粽慰勞草屯警方，分局溫馨回贈「防詐香包」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟志工每年端午前夕均會準備素粽，陪伴員警們歡度端午，祝福警察弟兄們端午佳節快樂，並感謝警察長期為社會治安、交通安全付出的辛勞；草屯警分局反詐宣導團隊也藉機回贈精心設計的「防詐香包」，期盼透過慈濟人的影響力，將防詐知能傳達到社會每一處角落。

慈濟基金會草屯聯絡處今天由隊長許昆龍、組長陳美惠帶領志工師兄、師姐們，到分局及各派出所發送素粽、蘋果，讓同仁倍感溫馨；許昆龍表示，慈濟志工們非常感謝人民褓姆警察維護治安與交通的付出，特別準備應景食品慰勞員警日夜輪番值勤的辛勞，也表達「蘋蘋安安」之意及端午節快樂。

草屯分局長劉千祥及分局同仁除接受慈濟志工們滿滿的祝福，為加強防詐宣導力道，也特別在端午節前夕製作多批「防詐香包」，在香包上繡上警徽、警察熊及宣導標語等，並在今天活動中初次亮相；慈濟基金會師兄姐們也大為肯定，全員開開心心戴上、協助警方宣導防詐。

劉千祥表示，感謝慈濟基金會草屯聯絡處對於員警的關懷及相挺，草屯分局屬於勤務繁重的單位，未來也將持續用心維護轄區治安，並希望民眾繼續給予支持；另也希望藉由慈濟基金會，期盼將警方打詐決心及防詐知能傳播出去，減少民眾被詐騙的機率。