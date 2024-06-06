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高雄又有好康！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券

記者賴文萱／高雄報導

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於端午連假6月8日至10日於高雄愛河登場，除找來定居高雄的啦啦隊女神安芝儇擔任推廣大使，活動期間也集結北中南啦啦隊女神們現身應援。高雄市運動發展局也推出超值「高雄運動一起GO酷碰券」，每組售價200元，可使用於愛河龍舟市集，並享飯店折扣，總價值達1300元。

▲台鋼雄鷹wing stars 安芝儇將會與台鋼啦啦隊員們一起出席6/10啦啦隊應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲啦啦隊女神安芝儇端午現身高雄，將為龍舟嘉年華應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

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睽違4年，今年愛河端午龍舟嘉年華重回夜間賽事，活動內容豐富精采，計有國內外、全國各縣市165隊組隊參加爭奪百萬獎金。今年除延續去年頗受好評的親子龍舟賽，更有15個國際城市及駐館共襄盛舉，以及北中南職業球隊啦啦隊與中華民國啦啦隊總會啦啦隊舞團應援，並組隊划龍舟一較高下。

▲▼高雄又贏了！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲安芝儇將會與台鋼啦啦隊員們一起出席6/10啦啦隊應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

運發局表示，端午連假期間，為了讓參與愛河龍舟嘉年華民眾有機會深入高雄旅遊，體驗運動賽事、文化及觀光融合的旅程，今年特別結合活動推出「高雄運動一起GO酷碰券」，每組售價200元，與高雄在地住宿、美食、文創市集等店家合作，提供住宿飲食旅遊活動抵用優惠，總價值達1300元。

▲▼高雄又贏了！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼因應高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄又贏了！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱攝）

此外，運發局為方便外縣市民眾觀賽及參賽選手前往龍舟會場，特別於賽事期間啟動「龍舟接駁專車」，提供「高鐵左營站（客運轉運站第四月台）」至「愛河龍舟會場（高雄歷史博物館）」往返交通服務。

運發局表示，今年愛河龍舟水、陸、空域都很精采，讓民眾一整天都玩不完，除經典與特色龍舟賽事熱鬧開划，更擴大延伸到愛河灣和周邊場域，有水翼板表演、立槳板闖關及水上飛人秀等活動；陸域部分還有龍舟市集、親子消暑氣墊以及親子劇團演出。

▲▼高雄又贏了！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲北中南啦啦隊女神端午大集結高雄，應援時間出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，今年也是最多全台職業球團啦啦隊應援的龍舟賽，三天的賽事啦啦隊女孩將會在愛河畔展開一系列活動，在每天的下午3點到3點半皆有為龍舟參賽選手加油的啦啦隊應援活動。

6月8日富邦Angels、Luxy Girls演出，6月9日則是富邦Angels、味全龍小龍女、電豹女上場，6月10日包含高雄在地的Wing Stars、Aqua Mermaids以及電豹女將要為精彩國際友誼賽及決賽進行應援。活動三天的下午3點半到4點還有職業級競技啦啦隊協會演出，要讓民眾感受賽會的活力與熱情。

▲▼高雄又贏了！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼龍舟嘉年華活動相當豐富。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄又贏了！北中南啦啦隊女神端午大集結　市府再推超狂酷碰券。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了最拿手的舞蹈應援，6月8日與9日還會有全台唯一的啦啦隊趣味龍舟競賽，兩天分別由富邦Angels、Luxy Girls對抗，小龍女、電豹女較勁，隊員們將親自登上龍舟，在愛河水面一較高下。在6月9日還有球迷見面會，讓民眾能夠近距離和啦啦隊女孩互動渡端午。

另外，晚間則有佛光山祥龍燈在愛河空域巡演，點亮愛河夜空。愛河龍舟好玩好逛又好拍，要讓選手及觀眾感受不一樣的嘉年華氣氛，熱鬧看比賽。

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