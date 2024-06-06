端午節逢寡婦年！民俗專家警告「千萬不要做1事」：恐衰事連連

▲民俗專家提醒端午節送粽子禁忌。（圖／Unsplash）

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下周一（10日）即是端午節，是一年陽氣最盛的日辰，同時也是超強開運轉運的絕佳節日。不過由於今年是龍年，恰巧又遇上「無春年」，又稱為「寡婦年」，對此，民俗專家廖大乙就表示，今年犯太歲的4生肖可在端午節當天改運，另外他有指出，端午節當天「最好不要人與人的連結」。另外「2類人」不可以送粽子給他人，否則會觸霉頭。

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▲廖大乙解析，端午節是一年當中，陽氣急升、最旺的一天，「最好不要人與人的連結」。（圖／翻攝自中時新聞網YT）

根據《中時新聞網》引述廖大乙說法，今年是龍年，又巧遇每三年一次的「無春年」，照理說在農曆年內要有立春，但今年在去年兔年尾就立春，「無春年就是沒有陽光，所以會比較陰，在端午節當天，可利用肉粽來改運」。

據廖大乙解析，端午節是一年當中，陽氣急升、最旺的一天，因此他強調，「當天最忌諱就是24小時內，最好不要人與人的連結，因為陽太強、陰較弱，若陰陽沒有協調好、磁場易亂，會導致下半年諸事不順」。

▲廖大乙表示，今年犯太歲的4生肖可在端午節當天改運。（圖／翻攝自中時新聞網YT）

至於在服裝上面，廖大乙指出，當天忌諱穿黑色衣服，原因是較陰暗會影響運勢，因此建議盡量穿白色、金黃色迎接陽氣興旺「可帶來人緣、貴人及財運」。

廖大乙還表示，今年龍年犯太歲的生肖為屬龍、狗、牛、羊，這4生肖前半年的婚姻、感情、事業、健康較不順遂，因此在端午節當天，可以購買一串粽子，10或12顆送給朋友，並將粽子一顆一顆從繩結解開來「象徵逢凶化吉，提升整體運勢」。

除此之外，廖大乙也提醒，家中一年內有喪事的人送粽子給他人、或者收親友送來的粽子，都是對往生者不敬，還帶有詛咒的意味，對送禮和收禮雙方都可能觸霉頭甚至惹禍上身。另外，剛離婚、分手或離職無業者送他人粽子帶有嘲笑的意味，要特別注意。

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