　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

端午節出遊看過來！　交通部宣布連假疏運四大重點措施與優惠

▲▼交通部公共運輸及監理司長林福山（圖／翻攝自YouTube／行政院）

▲交通部公共運輸及監理司長林福山（圖／翻攝自YouTube／行政院）

記者郭運興／台北報導

交通部今(6日)在行政院會報告「113年端午節連假各項交通疏運及管制措施」。交通部為因應端午節連假民眾返鄉、出遊需求，在國道、省道、大眾運輸、觀光四大重點提出多項措施與優惠，已經要求各疏運單位以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。

交通部於行政院會表示，端午節連假將從6月8日至6月10日止，共計3天。本次端午節連假為今年最後連續假期，為維護民眾返鄉、出遊之安全及需要，交通部已要求各疏運單位落實相關運具設備檢查，並指示各單位除必要緊急請修工程外，連假期間應停止其他工程施作。

交通部表示，各單位將持續檢視疏運能量，並因應氣象變化，機動調整相關疏導管制措施。另外，為因應連假期間湧現人潮與車潮，重要交通節點也有實施相關交通管制措施，提醒用路人預為規劃行程，交通部宣布疏運及管制措施如下。

第一大點「國道部分」

辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩、連假期間，每日0至5時全線「暫停收費」、國五北上高乘載管制等措施。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供）

第二大點「省道重點部分」

措施一 ，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

措施二，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供）

第三大點「大眾運輸部分」

措施一「客運」，為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠。另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，可在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元或租車持國道客運購票證明再享優惠。

措施二「高鐵」，共加開112班次列車，南下52班、北上60班，總計5天提供881班次。

措施三「臺鐵」，疏運期間全線加開各級列車總計106列次，西線45列次、東線53列次、南迴線7列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉(工)專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及區間快車等。

措施四「航空」，疏運期間國內線共計提供1,300架次、112,355座位，其中離島管制航線計1,118架次，105,225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。措施五「海運」，疏運期間臺灣本島與離島間9條航線，規劃1,129航次，提供253,710人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃130航次，提供33,140人次運能。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供，點圖放大）

▲▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供）

第四大點「觀光部分」

交通部表示，即日起至113年8月31日止，使用電子票證含行動支付，搭乘台灣好行享半價優惠，且觀光署5月下旬推出震後振興住宿優惠活動，觀光署已於6月1日提供花東地區6條台灣好行持電子票證免費搭乘、12條台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠等，並結合花蓮縣政府規劃一系列聯合行銷及主題體驗活動，方便民眾搭乘大眾運輸出遊及重拾民眾花蓮旅遊信心。

最後，交通局強調，本次端午節連假，因應民眾返鄉及出遊需求，交通部已要求各疏運單位務必以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供）

▲▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供）

ET快訊
出國注意！地勤揭「2習慣」　行李延誤機率更高
前空姐提油燒死夫！　「有用滅火器」改判12年
正妹遭迷昏偷拍大逆轉！　她傳裸照喊「願當性奴還債」
快訊／14:18規模4.4地震　北部有感！最大震度3級
畫面曝光！女騎士新光三越前遭撞死　大貨車駕駛竟直直開走
快訊／北市某知名商場「30歲女墜樓」　頭顱破裂明顯死亡
快訊／林維恩超過4千萬加盟運動家！　創旅美左投最高身價
快訊／現場狀況曝光！唐治平持酒瓶狂吼要告所有人
林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg：感覺快死掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

夏普舊面板廠新出路　英特爾攜手日企進駐晶片研發

政院提7理由覆議國會改革　國民黨團轟：不顧主流民意

經濟部長不支持補貼台電？　行政院緩頰：是郭部長對台電的期許

端午節出遊看過來！　交通部宣布連假疏運四大重點措施與優惠

輝達加碼投資台灣！落腳何處？　行政院：樂見各縣市努力招商

對國會擴權修法提覆議　行政院：諮詢對象包含學界、實務界

丁學忠、張嘉郡為偏鄉小學爭取3千萬　盼改善4校運動設施

韓國瑜宴請藍委談「花東三案」！　林思銘曝：暫緩推動

總統府還沒收到覆議理由書　賴清德會審慎評估

賴清德：台灣進軍全球太空產業　投入量子電腦、機器人、精準醫療

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

夏普舊面板廠新出路　英特爾攜手日企進駐晶片研發

政院提7理由覆議國會改革　國民黨團轟：不顧主流民意

經濟部長不支持補貼台電？　行政院緩頰：是郭部長對台電的期許

端午節出遊看過來！　交通部宣布連假疏運四大重點措施與優惠

輝達加碼投資台灣！落腳何處？　行政院：樂見各縣市努力招商

對國會擴權修法提覆議　行政院：諮詢對象包含學界、實務界

丁學忠、張嘉郡為偏鄉小學爭取3千萬　盼改善4校運動設施

韓國瑜宴請藍委談「花東三案」！　林思銘曝：暫緩推動

總統府還沒收到覆議理由書　賴清德會審慎評估

賴清德：台灣進軍全球太空產業　投入量子電腦、機器人、精準醫療

北市警局長李西河走馬上任　強調與市府「溝通順暢」

夏普舊面板廠新出路　英特爾攜手日企進駐晶片研發

18道夏季新菜上市！全台最高Buffet吃得到飛魚生魚片

神棍嘴對嘴加持！女信徒「下衣失蹤」熱吻師父　誇張畫面曝

超萌！清境農場新生柯麗黛綿羊亮相　特製「咩咩粽」供遊客餵食

迎接端節人車潮！花蓮新城警就位　重要路口景點設崗哨

端午連假僅4縣市訂房率逾5成　一圖看國道20大地雷路段

梨山落石塌坍56戶停電　台電搶修3小時！民生用電全數恢復

小學生校園內撿到手榴彈！交給老師「竟意外引爆」　當場被炸死

小北百貨端午連假開工限定　咖啡買一送一優惠

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

政治熱門新聞

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

不用跟團了！國防部開放軍人出國自由行

韓國瑜生日快樂！　 江啟臣請吃「韓江烤肉」提前慶生萬人按讚

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

嘉縣議員KTV摟妹玩很開？縣議會說明了

快訊／顧立雄起手式下令「仁政」！　全軍休假恢復常態

快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效！維持戰機妥善

25年來首度！　韓國瑜無預警現身委員會：朝野一起打詐

鍾東錦稱傅崐萁花東三法「害死花蓮」　綠委：看到江湖人智慧

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

賴清德恭賀莫迪連任　發文破百萬瀏覽

行政院會今新增討論國會擴權法覆議　通過後正式提出

「黃仁勳不該在胸前簽名！」 　 周玉蔻批該女：不恰當又不禮貌

立院初審打詐專法！　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

更多熱門

相關新聞

接任交長後首個端午連假疏運　李孟諺：鐵公路邊坡詳細檢查

接任交長後首個端午連假疏運　李孟諺：鐵公路邊坡詳細檢查

端午3天連假將至，由於屆時將有一波鋒面影響，可能帶來劇烈降雨，交通部長李孟諺表示，已請鐵公路針對邊坡詳細檢查，確保端午疏運安全，除自己會全力以赴外，也會請交通部相關單位注意路況、做好應變。

啦啦隊女神端午集結高雄　市府再推酷碰券

啦啦隊女神端午集結高雄　市府再推酷碰券

近6成企業會發端午獎金　平均1282元

近6成企業會發端午獎金　平均1282元

立委秀圖打臉基隆崩塌處無異狀　去年中「一度列A級不穩定邊坡」

立委秀圖打臉基隆崩塌處無異狀　去年中「一度列A級不穩定邊坡」

國道C級邊坡設監測省道卻沒有　交通部：討論是否擴大

國道C級邊坡設監測省道卻沒有　交通部：討論是否擴大

關鍵字：

端午節連假疏運國道省道大眾運輸空運交通部花東觀光

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

今全台有雨　「下最大」地區曝

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面