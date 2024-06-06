端午節出遊看過來！　交通部宣布連假疏運四大重點措施與優惠

▲交通部公共運輸及監理司長林福山（圖／翻攝自YouTube／行政院）

記者郭運興／台北報導

交通部今(6日)在行政院會報告「113年端午節連假各項交通疏運及管制措施」。交通部為因應端午節連假民眾返鄉、出遊需求，在國道、省道、大眾運輸、觀光四大重點提出多項措施與優惠，已經要求各疏運單位以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。

交通部於行政院會表示，端午節連假將從6月8日至6月10日止，共計3天。本次端午節連假為今年最後連續假期，為維護民眾返鄉、出遊之安全及需要，交通部已要求各疏運單位落實相關運具設備檢查，並指示各單位除必要緊急請修工程外，連假期間應停止其他工程施作。

交通部表示，各單位將持續檢視疏運能量，並因應氣象變化，機動調整相關疏導管制措施。另外，為因應連假期間湧現人潮與車潮，重要交通節點也有實施相關交通管制措施，提醒用路人預為規劃行程，交通部宣布疏運及管制措施如下。

第一大點「國道部分」

辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩、連假期間，每日0至5時全線「暫停收費」、國五北上高乘載管制等措施。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供，點圖放大）

第二大點「省道重點部分」

措施一 ，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

措施二，台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供，點圖放大）

第三大點「大眾運輸部分」

措施一「客運」，為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠。另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，可在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元或租車持國道客運購票證明再享優惠。

措施二「高鐵」，共加開112班次列車，南下52班、北上60班，總計5天提供881班次。

措施三「臺鐵」，疏運期間全線加開各級列車總計106列次，西線45列次、東線53列次、南迴線7列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉(工)專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及區間快車等。

措施四「航空」，疏運期間國內線共計提供1,300架次、112,355座位，其中離島管制航線計1,118架次，105,225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。措施五「海運」，疏運期間臺灣本島與離島間9條航線，規劃1,129航次，提供253,710人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃130航次，提供33,140人次運能。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供，點圖放大）

第四大點「觀光部分」

交通部表示，即日起至113年8月31日止，使用電子票證含行動支付，搭乘台灣好行享半價優惠，且觀光署5月下旬推出震後振興住宿優惠活動，觀光署已於6月1日提供花東地區6條台灣好行持電子票證免費搭乘、12條台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠等，並結合花蓮縣政府規劃一系列聯合行銷及主題體驗活動，方便民眾搭乘大眾運輸出遊及重拾民眾花蓮旅遊信心。

最後，交通局強調，本次端午節連假，因應民眾返鄉及出遊需求，交通部已要求各疏運單位務必以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。

▼端午疏運措施與優惠。（圖／行政院提供）