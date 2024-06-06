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一顆粽子下肚得慢跑1.2小時消耗！國健署提食用3原則

▲▼端午節,粽子,肉粽。（圖／記者許宥孺攝）

▲端午節吃粽子要注意熱量控制，資料照。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

端午節即將來到，不管南部粽、北部粽，大家總會應景吃上幾顆，衛福部國民健康署指出，一顆200公克的肉粽熱量就約達500到600大卡，若以60公斤者為例，需要划2.9小時的龍舟，或是慢跑1.2小時才能消耗，建議吃粽可以透過3原則來享用美味也維持健康。

無論是傳統肉粽（北部、南部）、豆沙粽，還是創新的海鮮粽、養生粽，都讓人垂涎欲滴。除了腸胃道的消化負擔外，熱量也是要考量的因素之一。國健署特別提醒，民眾在享受節日美食的同時，避免過度攝取熱量，可以考慮分食，另也建議不沾或少沾醬料以享用食物的原味，整體來說還有3大原則可以參照：

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原則1：「粽」要健康選

建議民眾逢節適量攝取時，應多選擇含豆類、瘦肉、菇類等食材或以糙米、紫米、燕麥片等替代傳統糯米製成的粽子，避免選擇含高油、鹽、糖之內餡，並採用清蒸的烹調方式，降低食材所需的烹調用油。

▲▼ 嘉義東石划龍舟競賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石划龍舟競賽，資料照  。（圖／嘉義縣政府提供）

原則2：模擬龍舟賽

如何增加自我活動量，雖然不是每個人都有機會參加真正的龍舟賽，但可以在家中進行模擬（划槳）動作。利用長椅或地板進行「划船」運動，每次進行20至30分鐘，也可以搭配國民健康署設計的居家運動新模式4招，運用水瓶及彈力帶等簡易器材進行肌力訓練，或是利用椅子、門框或牆壁進行伸展或扶牆挺身運動，不僅能提升核心肌群力量，還能消耗大量熱量。

原則3：戶外探險趣

趁著吃完粽子的午後，與家人或朋友一起進行戶外健走或騎自行車探險，可以到河濱公園欣賞龍舟競賽，或是選擇風景優美的健走步道，不僅能享受自然風光，還可以減去端午連假聚餐時，多餘攝取的熱量，維持健康好體位。

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