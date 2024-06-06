1顆熱量抵1.5碗白飯「北部粽更勝南部粽」　5撇步安心吃粽

▲北部粽餡料先經油炒，熱量比南部粽稍高。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

端午節即將到來，應景又美味的粽子將充斥生活周遭，營養師和南投縣衛生局都表示，慶祝節日時適量飲食也很重要，一顆肉粽熱量就將近1.5碗白飯，「北部粽」熱量又比「南部粽」稍高，而粽子的主要成分為糯米易致血糖上升，提醒民眾一天最多吃一顆，尤其慢性病患者更需要謹慎考慮選擇食用。

南投縣社區營養推廣中心日前至仁愛鄉松林文化健康站，辦理「美味香粽配香糯營養均衡慶端午」營養講座，活動結合當地食材「香糯米」提供民眾包肉粽實做體驗，教導民眾6大類食物的分類與營養，在端午佳節享用自己親手包的粽子，並可兼顧均衡健康。

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南投縣社區營養推廣中心營養師賴仁傑表示，粽子做法、餡料、外觀或熱量因地域會有所不同；北部粽與南部粽的烹調方式與口感亦不同：北部粽熱量約500至600大卡、南部粽為400至500大卡，而一碗白飯為280大卡，因此千萬不要小看粽子的熱量；衛福部南投醫院營養師毛柔壹則解釋，一顆肉粽熱量約500大卡，而北部粽內餡會先用油炒過，因此熱量會稍比南部粽高一些。

▲南投縣衛生局分享端午節安心吃粽的「5撇步」。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松也分享「安心食用的5個小撇步」，即可吃得健康又安心：

一、 每天1顆剛剛好：粽子常被當成正餐來吃，甚至可能會吃更多，如果稍不留意吃過量，就會攝取過多的熱量；二、 減少沾醬的使用：粽子的餡料已經調味，若再搭配其他沾醬使用，則增加熱量與鈉含量的攝取，高血壓患者需多留意；三、 未精緻全榖雜糧代替部分食材：部分食材或米可替換成未精緻全榖雜糧類，像是糙米、紫米、南瓜、地瓜或栗子等，含有較多的膳食纖維與礦物質，還能延緩血糖上升。

四、 蔬菜與粽子配著吃：粽子的餡料富含纖維質的部分，可能只有筍子與香菇，因此記得搭配蔬菜，以均衡飲食；五、 換個方式更健康：以瘦肉、雞肉或豆製品取代較肥的五花肉，並細嚼慢嚥，減少腸胃負擔、避免消化不良，餡料則以滷的方式取代油炒。