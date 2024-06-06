台版藍可兒！彰化婦攜4歲女電梯失蹤16年　法院宣告她死亡

▲劉女與女兒出電梯消失。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉37歲劉姓婦人，遭丈夫家暴，16年前帶著4歲女兒跑到員林市八條通一棟大樓內，聲稱「要找朋友」卻在電梯內脫下外套、鞋子後，直接衝出電梯外，從此消失無蹤人間蒸發，而去年全案關鍵人劉婦丈夫，又在修水塔時意外摔死，現在又傳出，劉女家人已於去年12月，向彰化地方法院聲請死亡宣告獲准，全案的真相恐將永遠石沉大海。

▲張男與劉女合照。（資料圖／民眾提供）

劉姓婦人帶著4歲的女兒，於2008年1月20日當晚，從社頭住家跑到7公里外、進入員林市的財經大樓，兩人詭異在電梯內脫下紅色外套跟鞋子，走出11樓電梯，沒想到兩人從此人間蒸發。

警方擴大搜尋大樓每一處，不僅挨家挨戶訪查，清查水塔、配電室、四周巷弄等，還清查大樓住戶身分，仍一無所獲，之後被警方列為失蹤人口，劉女丈夫則是對警方的詢問「一問三不知」，消極配合。沒想到，去年12月底，彰化一名男子爬到住家頂樓修水塔時，爬到一半疑似失去重心、腳踩空摔死，警方清查其身分，發現他就是失蹤案的關鍵人劉女丈夫，全案要水落石出恐怕難上加難。

▲劉女的張姓丈夫去年修理水塔時意外失足身亡。（翻攝圖／ETtoday資料照）

另一方面，劉女失蹤10多年音訊全無，她的大女兒去年向彰化地院提出民事「宣告死亡聲請」，主張劉女於2008年1月21日報案失蹤後，即未再返家，音信全無，生死不明，依民法第8條及家事事件法第154條規定，聲請宣告死亡。

法官調查，劉女失蹤已超過16年，仍未尋獲，現仍生死不明等情，有聲請人提出田中分局社頭分駐所受(處)理案件證明單、戶籍謄本，並調閱出入境、健保及勞保等相關資料，均查無任何資料及紀錄，聲請人聲請為死亡宣告，為有理由，應予准許。

全案發展至今，失蹤16年的劉女已被法院宣告死亡，和她一起失蹤的4歲小女兒，則還是處於「失蹤」狀態，而彰化警方也強調，不會放棄任何線索。

▲藍可兒事件曾是國際注目案件。（圖／翻攝自youtube）

另一方面，大樓管理委員會今天出面澄清說，劉女當時應該是從樓梯走到地下二樓，再從地下二樓走汙水道經撞球場走出大門口，再搭計程車離開，只不過當時那支監視器沒有錄到，與「藍可兒」事件完全不同，警方重啟調查後也已經證實，也請外界切勿再重提，還給住戶一個平靜的生活。但管委會的說法，這麼多年來，並未獲得檢警證實。