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雨彈開炸！高雄馬路驚變「漂漂河」　騎士逃上人行道驚險通過

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄今（6）日傍晚下起傾盆大雨，有民眾在小港區沿海二路直擊，汽、機車道全淹成漂漂河，不少機車騎士見狀紛紛騎上一旁人行道，閃過積水路段。對此，小港分局表示，該處為列管易淹水路段，但尚未接獲民眾報案需要協助。

▲▼ 雨彈開炸！高雄馬路驚變「漂漂河」　騎士逃上人行道驚險通過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲雨彈開炸！高雄馬路驚變「漂漂河」。（圖／翻攝記者爆料網）

午後雨彈開炸，在小港沿海二路一帶路段嚴重積水，有民眾拍下影片，從畫面中可見，現場汽車道、機車道都嚴重積水，道路宛如變成漂漂河。

▲▼ 雨彈開炸！高雄馬路驚變「漂漂河」　騎士逃上人行道驚險通過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼高雄馬路驚變「漂漂河」，騎士逃上人行道驚險通過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲▼ 雨彈開炸！高雄馬路驚變「漂漂河」　騎士逃上人行道驚險通過。（圖／翻攝記者爆料網）

不少機車騎士紛紛騎上機車道旁的人行道通過，即便是騎上人行道，經過也時而濺起巨大水花，民眾也驚呼「沿海路漂漂河，我的媽啊！」

▲▼高雄小港積水路段目前已派員管制，雨勢變小積水已經漸漸退去。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小港積水路段目前已派員管制，隨著雨勢變小，積水已經漸漸退去。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄小港積水路段目前已派員管制，雨勢變小積水已經漸漸退去。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局指出，該處是高松所列管易淹水路段，如欲突發強降雨常有積水情事，但未有接獲民眾報案表示需要協助。稍早已派員管制，隨著雨勢變小，積水已經漸漸退去。

另外，林園區五福里里長也通報，沿海路ㄧ段6號前積淹水深度約15公分，無影響車輛通行，林園分局已先置三角錐警示。高雄市水利局表示，該地點已有預計辦理改善工程計畫，預計9月就將進場施作。

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