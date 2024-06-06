超大緬甸蟒攔路！民眾直擊「又肥又長」嚇到腿軟：至少3公尺

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣烈嶼鄉庵頂周遭野地近日傳出有巨型緬甸蟒出沒，當地居民口耳相傳，提醒彼此注意、小心。今(6日)中午該條巨蟒再次現身，橫躺在大馬路上「雨中漫步」，隨後鑽入鐵網縫隙爬進一旁草叢中；當時有民眾恰好路過要回家吃飯，突見巨蟒橫攔路中，當場嚇到腿軟；附近居民說，該蟒又肥又長，目測體長超過3公尺，相當嚇人。

▲金門有巨型緬甸蟒出沒，當地不少民眾近日都目擊蛇蹤。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，福建地區確實屬緬甸蟒天然分布範圍，而大小金門距離相當近，亦有緬甸蟒出沒，早在民國39年間即有目擊記錄。專家表示，近來天氣漸趨炎熱，加上下雨潮濕，正是蛇類活躍的時節，呼籲民眾，如果是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打119通報，如情況允許，請一併將現場環境及蛇類特徵告知消防局勤務中心，可以加速後續處理流程；民眾如果是在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。

縣府農林科也提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，一旦觸法將面臨新台幣6萬元到30萬元不等的罰款；呼籲民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵捕，以免觸法。