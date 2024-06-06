高雄男搭電梯趕上班催樓上快點　遭嗆一句話竟暴打鄰居兩次

▲男子不滿電梯被樓上鄰居按住，痛揍對方。（示意圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子（48歲）家住某大樓5樓，某日他趕著去上班時，卻發現電梯疑似被住在6樓的簡姓鄰居按住了，他焦急的催促對方「趕快！要上班了」，卻被簡姓鄰居反嗆「你在凶什麼」，林男瞬間理智線斷裂，先衝到樓上揍了簡男一頓，後來下樓再次對簡男動手，簡男事後提告，林男被依傷害罪起訴。

檢方表示，這起衝突事件發生在去年6月30日的早晨7點多，當時林姓男子住在三民區的一棟大樓5樓，他按電梯下樓，卻發現電梯停在6樓不動。他認為電梯被6樓的簡姓鄰居操控按住，於是透過梯間窗戶對樓上大喊「趕快！要上班了」。

不料，簡男不甘示弱，回嗆「你在兇什麼」，引發兩人口角，林姓男子瞬間爆怒，直接走上6樓，看到簡男正在電梯口，二話不說就對他出手。林男的妻子見狀，怕丈夫惹出事，立即跟著上樓，看到丈夫打人後趕緊將他拉開，並向簡男道歉。

然而，林男搭電梯下樓後，仍然憤怒未消，再次等在1樓，待簡男搭電梯下樓後，再度對他出手。簡男事後報警，指控他的妻子在當時抱著小孩勸架時，也被林男的拳頭擊中眉頭。

檢方調查，林男坦承自己兩度對簡男動手，但否認對簡妻動手。由於6樓沒有安裝監視器，檢方無法確認簡妻眉頭上的擦傷是否由林男所造成，由於雙方未達成和解，檢方根據相關事證，偵結依傷害罪對林男提起公訴。