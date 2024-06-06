台版藍可兒！母女電梯消失16年　夫修水塔摔死...詭異畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

台灣10大懸案之一，彰化37歲劉姓婦女因遭丈夫家暴，帶著4歲女兒跑到7公里遠的員林市一幢大樓，稱「要找朋友」搭電梯上到11樓，在電梯內脫下紅色外套、鞋子後，直接衝出電梯外，從此人間蒸發16年。近日卻傳出她的張姓丈夫去年6月在修理水塔時，竟失足摔落矮牆意外身亡，而他丈夫離奇墜落的畫面，現在也曝光。

▲張男修理水塔意外摔死。（資料圖／民眾提供）

當年警方調查發現，劉女向管理員表示要到11樓找朋友，便帶著女兒搭電梯上樓，電梯監視器清楚拍下，2人在電梯裡脫下外套、鞋子，隨後匆忙跑出電梯，而11樓另一支監視器則拍下劉婦和女兒走到頂樓，而整棟大樓監視器再也沒拍到母女倆的身影，兩人從此人間蒸發。

劉女帶女兒人間蒸發後，她的張姓丈夫(53歲)成為全案關鍵人，但案情始終無法突破，2020年2月，時任彰化縣警察局副局長王清海指示重啟調查，警方針對此件離奇失蹤案重啟調查，希望查出母女到底在哪裡？但張男總是滿身酒味，消極配合警方辦案，對於案情更是無法交代清楚，警方調閱金流、通聯記錄及相關沿線路口監視器畫面，還是沒有辦法找到她們蹤影，但也未發現張涉案證據。

▲彰化劉姓母女消失在電梯內。（資料圖／ETtoday翻攝照）

沒想到，去年6月張男在社頭自家修水塔時，從高處摔落，頭部重重的撞到矮牆落地，意外身亡，劉女失蹤16年，她的大女兒也在去年底向法院聲請母親宣告死亡獲准，究竟劉女跟她女兒真的死亡了嗎，還是躲起來了，有沒有可能會因為丈夫離世而出現，恐將因為張的意外死亡，永遠石沉大海。

▲張男與劉女開心合照。（資料圖／民眾提供）