住戶曝唐治平「頂樓見屍第一反應」！不認反問：我可以抽根菸嗎？

記者戴上容、戴若涵／新北報導

藝人唐治平母親日前被發現陳屍社區頂摟，但唐治平卻多次否認該具遺體身分為其母，又在6日上午站在陽台邊對著中庭大吼大叫，讓社區住戶擔憂不已，下午他渾身酒氣稱自己要去找朋友過生日了。對此，社區住戶出面還原唐治平指認時的情況，唐還問「我可以抽根菸嗎」，令在場的人都感到相當奇怪。

▲唐治平上午在租屋處社區大吼大叫，住戶報警處理，下午他受訪時面露微笑，表示自己要去過生日了 。（圖／記者戴上容攝）

唐治平6日上午11時許突然在租屋處陽台大叫，警衛、社區總幹事得知後，緊急報警處理。有住戶表示，一個社區接連發生這樣的事情，當然會受到影響，先前在這邊住了6、7年都很平安、順遂，平常根本不知道唐治平住在這裡，是事發過後聽保全說了才知道他搬來已經一年多了。

住戶稱，今天聽到唐治平在大呼小叫，認為他精神狀況很不好，擔心是不是又有什麼事情要發生。他透露，唐治平的房東也有介入協調其搬離，今天這起事件消防局、警察局以跳樓案件處理，但因唐是外籍人士，無法強制送醫，「如果他一直亂，對我們社區是一種傷害欸。」

▲唐治平在租屋處大吼大叫。（圖／民眾提供）

住戶回憶當時發現唐母遺體時的狀況，他表示，當時看到一個人很安詳的坐在那邊，一旁放有磁扣，由於社區管理得非常好，只要透過磁扣，馬上就可以查到是哪一戶住戶，因此鑑識小組來時，要求唐治平前來指認。

住戶表示，當時保全、總幹事一看到就說「這是唐媽媽嗎？」，唐治平否認，並生氣稱，「你們怎麼可以這樣亂說話」、「她怎麼會有我媽媽的磁扣」，接著稱，「我可以抽根菸嗎？」，讓在場人感到很奇怪。

而唐治平受訪時散發濃濃酒氣，他表示上午情緒失控是因為認為媒體亂寫，不排除提告，另外，他預計7月將搬去對岸或美國，如果這兩、三天還沒找到媽媽的話，就會去驗DNA，最後一臉笑容跟現場記者說拜拜，稱自己今天生日，要去跟朋友吃飯過生日了。

▲唐治平同社區住戶接受媒體訪問，還原發現唐母遺體時的狀況。（圖／記者戴上容翻攝）

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