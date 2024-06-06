7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

▲7-11「大人風味思樂冰」再度回歸！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN日前推出「大人風味思樂冰」受到好評，如今再度期間限定回歸！即日起至6/25購買大杯思樂冰加購指定威士忌，超值優惠價99元、119元。此外集結上百款啤酒推出「國際啤酒節」，指定品3件79折、6件77折，加價19元還有下酒菜、涮嘴零食優惠。

7-11「大人版思樂冰」可依個人喜好搭配，即日起至6/25，只要購買大杯思樂冰（39元），加購傑克丹尼田納西威士忌No.7（原價69元）或傑克丹尼田納西蘋果口味威士忌（原價89元）任一瓶50ml，就享超值組合優惠價99元、119元。

▲7-11「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折。還有下酒菜、零食加購價19元。（圖／業者提供）



此外針對夏日商機、出遊聚會打造「18禁微醺生活提案」，6/12～7/9期間，集結20國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

除了指定件數啤酒享折數以外，還能加價49元，換8大啤酒品牌杯1款，或「加價19元」買指定下酒料理1份。冷藏料理包括：御料小館碳烤風味雞排、御料小館鹽味毛豆、御料小館日式雞肉丸串燒、御料小館辣味雞柳條、木曜-香辣炸雞腿、星宇航空X胡同燒肉炭烤雞翅串。

冷凍料理包括：御料小館椒鹽花枝丸、御料小館韓風洋釀炸雞、御料小館美式香辣雞丁、爆炒滷雞胗、黑胡椒雞柳條、元進莊煙燻鴨賞、加賀屋唐揚雞、松稜糖燻雞翅、大腸炒小腸、御料小館香滷綜合三拼、御料小館花生米血糕。

▲▼指定下酒菜也推出加購優惠。（圖／業者提供）



另外，即日起門市熱食區「星級饗宴-滷味」，推出全新「雞胗串」、「雞心串」2款滷味，正宗港式滷汁鹹甜超入味，搭配蒜香辣味酸菜風味更升級。限定複合店門市「哈燒專櫃」，還提供全品項商品「第二件85折」。同步推薦全新「小零食」，免加熱、隨撕即享的魷魚絲、干貝唇等迷你包涮嘴零食，也是配酒必備。

▲涮嘴「小零食」免加熱、隨撕即享，也是配酒必備。（圖／業者提供）

●萊爾富夏日飲料「最低2件0元」

超商萊爾富也瞄準夏日商機，即日起至6/25，門市推出購買指定寶特瓶/鋁罐/鋁箔包商品，任選2件即可享「轉轉樂一夏」螢幕轉盤遊戲優惠1次，隨機折扣包含任2件0元、59折、69折、73折、79折、83折到89折等優惠。

▲萊爾富搶攻夏日商機，6/25前推出「轉轉樂一夏」活動，買指定寶特瓶、鋁罐、鋁箔包飲料，有機會抽到最低「2件只要0元」。（圖／業者提供）



萊爾富也禮遇Hi-Life VIP APP會員，凡單筆消費購買「轉轉樂一夏」活動指定商品任6件，且於結帳時報會員資格，有機會加碼抽價值1萬6千元的單人東京來回機票兌換憑證，共5名。同時萊爾富門市單筆結帳不限消費金額，加89元，可預購限量幾米玻璃杯，售完為止。

而Hi-Life VIP APP內的「整買零取」，也在即日起至6/25，推出「Hi café 大杯美式21杯」或「大杯拿鐵16杯」同品項620元優惠。在萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加199元還可購買到Hiromimi 16oz手提保溫杯1個，售完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。