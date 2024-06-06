今天就買！超商咖啡「買6送6」爽喝　自備環保杯現折10元

▲全家6月好咖日推出4大優惠，將在今（6）日早上10:00～23:59在全家APP「隨買跨店取」限時限量開賣。（圖／全家提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

只有今天快買！全家每月限時1天「好咖日」將在今（6）日10:00起在APP限時開賣，這個月共有4大好康，其中，單品美式／拿鐵直接下殺「同品項買6送6」，且還可寄杯、冷熱互換；另外，全家門市今（6）日再加碼自帶杯優惠，只要使用自帶杯購買Let’ Café飲品即可現折10元。

全家6月好咖日推出4大優惠，並將於今（6）日早上10:00～23:59在全家APP「隨買跨店取」限時限量開賣，優惠品項有「Let’s Café單品美式／拿鐵同品項買6送6」、「minimore指定甜點同品項買2送1」、「極鬆餅買6送3」以及「Let’s Café罐裝咖啡買6送6」。

▲全家6月好咖日「4大優惠」一次看。

另外，為鼓勵消費者喝咖啡時也能響應環保，全家全台門市今（6）日還加碼單日優惠，只要使用自帶杯購買Let’ Café飲品即可現折10元。

OKmart全台850間門市自即日起至6月7日也有飲品優惠，OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」可享買1送1，「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合，讓人忍不住一口接一口。

▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」自今起至7日可享買1送1。（圖／OKmart提供，下同）

另外，OKCAFE近日也聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，選用一整顆鮮芋仙祖傳手工製作的嫩仙草凍，超Q彈仙草凍搭配香醇濃厚的牛奶，甘甜滑潤、香醇滑口，是記憶中最經典的復刻回憶風味，且即日起至6月7日還可享嚐鮮價65元（原價75元）。

▲OKCAFE聯名元老級甜品「鮮芋仙」推出「招牌嫩仙草奶凍」，即日起至6月7日還可享嚐鮮價65元。

