今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要30元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（5）日至6月12日推出「指定咖啡飲品買6送3」優惠，最多可省225元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買來喝了！7-11自今（5）日起祭出連續8天「指定咖啡飲品買6送3」優惠，其中，大家最愛喝的濃萃美式特價單杯33元、黑糖珍珠撞奶只要40元，絕對要趁便宜買來享受；另外，7-11今日還有單日限定活動，只要使用自帶杯（非一次性用）或租借循環杯購買CITY全系列飲品，即可直接省7元。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（5）日至6月12日推出「指定咖啡飲品買6送3」優惠，品項有濃萃美式每組300元（限量10萬組）、濃萃拿鐵每組360元（限量10萬組）、黑糖珍珠撞奶每組360元（限量5萬組）、一顆檸檬青茶／紅茶每組360元（限量5萬組）、冰燕麥奶茶／大杯冰燕麥拿鐵／冰黑糖珍珠燕麥奶每組450元（限量5萬組）。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「指定咖啡飲品買6送3」優惠一次看，提醒兌換期限至9月30日止。



另外，今（5）日是「世界環境日」，7-11也宣布展開「為好塑發聲」行動，全台近7000家7-11門市擴大減塑生活提案，規劃逾百項減塑商品，種類涵蓋飲料、食品、用品，較2023年翻倍成長；同時7-11也透過集團自建導入逾2000個「OPEN iECO循環杯服務」據點，至今累積減少近25萬個一次性紙杯，並藉由全台近200台「高效智慧回收機」回收近1300萬瓶寶特瓶、近500萬顆廢乾電池，相當於2166座台北101樓高。

響應今日世界環境日，7-11全台門市也加碼祭出單日限定活動，只要使用自帶杯（非一次性用）與租借OPEN iECO循環杯購買CITY全系列飲品，每杯可享有自帶杯優惠獎勵7元。

▲萊爾富Hi Café特濃咖啡系列配方全面升級，並自即日起至6月25日推出「特濃美式／特濃拿鐵單件49元」優惠。（圖／萊爾富提供）



萊爾富則是升級Hi Café特濃咖啡系列配方，「特濃美式」喝得到可可堅果風味交織，濃郁又醇厚，而「特濃拿鐵」散發堅果奶油風味，口感絲滑、綿密香醇；這2款咖啡自即日起至6月25日皆可享「單件特價49元」優惠，趕快把握便宜買來享受了。