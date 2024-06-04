奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

▲7-11全台200間Semeur聖娜複合店自今（4）日起開賣「千層布蕾塔」，每日限量供應。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

蛋塔控一定要吃！有超商搶先開賣「千層蛋塔」，每日限量、限店販售，咬下金黃色派皮奶香炸裂，加上超香濃的香草內餡，吃起來超過癮；同步還有新品「法式奶酥厚片吐司」，厚厚奶酥醬搭配吐司，一口接一口停不下來。

7-11全台200間Semeur聖娜複合店自今（4）日起率超商通路之先販售「千層布蕾塔」，每日限量，售價49元，金黃色派皮如花朵般綻放，一口咬下先能嚐到奶香味十足的塔皮，接著是添加香草籽的滑嫩蛋塔餡，蛋香與奶香交織美味，口感大滿足。

▲「千層布蕾塔」金黃色派皮宛如花朵綻放，咬下炸出超濃奶香。



▲7-11也與台灣高鐵公司再度合作推出「法式奶酥厚片吐司」，厚厚的奶酥吃起來超過癮。

另外，看準具特色口感烘焙商品受到年輕族群歡迎，7-11再度攜手台灣高鐵公司深度合作，開發美味個人化單片「法式奶酥厚片吐司」，售價39元，特製厚厚奶酥醬搭配吐司，甜而不膩、奶香濃郁，絕對會吃到停不下來。

▲beard papa’s6月攜手即溶品牌「Dripo」推出全新「牧場牛乳系列泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

愛吃甜點的你更不能錯過這款爆餡泡芙！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」驚喜宣布首度攜手即溶品牌「Dripo」強勢推出「牧場牛乳系列泡芙」，首推「紅茶牛乳泡芙」，把加了北海道四葉乳粉的Dripo紅茶牛乳拌入卡士達當中，製成帶有醇厚茶香、濃郁乳香的紅茶牛乳卡士達內餡，香氣十足，另一款「珈琲牛乳泡芙」則是把Dripo珈琲牛乳結合卡士達製成珈琲牛乳卡士達內餡，完美復刻日本珈琲牛乳風味，通通超欠吃。

▲▼有紅茶牛乳、珈琲牛乳2口味泡芙選擇。

這個月還有強勢回歸的限定派皮「法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，是款帶有鬆餅微酥鬆軟口感的派皮選擇。2款聯名泡芙餡除了可以搭配經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini及法式甜圈等選擇，每顆售價75元起，珈琲牛乳泡芙限於16家指定門市販售。

▲法式甜圈派皮也重磅回歸。