7-11最狂迪士尼集點送！臭跩貓魯斯佛、奇奇蒂蒂　60款超萌周邊

▲7-ELEVEN 打造今夏最狂迪士尼系列集點活動，集結唐老鴨、奇奇蒂蒂、魯斯佛、瑪麗貓、娜娜等超人氣IP一次到位。（圖／業者提供，下同）



記者林育綾、蕭筠／綜合報導

迪士尼粉必收！7-ELEVEN 打造今夏最狂迪士尼系列集點活動，除了有近來人氣爆棚《仙履奇緣》的「臭跩貓」魯斯佛，還集結人氣角色唐老鴨、奇奇蒂蒂、瑪麗貓、娜娜等一次到位。5/29下午3點起推出「迪士尼萌寵系列」，6/5接力推出「唐老鴨90週年—夏日狂歡慶典」、「奇奇蒂蒂森林嘉年華」，三大活動開發超過60款療癒周邊，免出國、免代購就能收藏。

▲「迪士尼萌寵系列」集點活動，5/29下午3點開跑。



7-11「迪士尼萌寵系列」集點活動自5/29下午3點開跑，以迪士尼電影《仙履奇緣》中的臭跩貓「魯斯佛」為主，加上貓兒歷險記中的美麗優雅「瑪麗貓」、小飛俠彼得潘的溫柔保母狗「娜娜」，三大人氣貓狗角色，開發逾20款全新生活用品。

▲近期人氣爆棚的「魯斯佛」有超萌周邊。（圖／業者提供）

近期人氣爆棚的魯斯佛，有立體造型娃娃「手機背夾」、立體大頭造型的「磁吸無線充」、「絨毛玩偶」、超吸睛的「寵物坐墊」；而高貴優雅的瑪麗貓有立體造型娃娃「藍牙喇叭」、「串珠手環」；保母狗娜娜有「寵物系伴偶」，可愛爆擊。

▲▼「魯斯佛」、「瑪麗貓」、「娜娜」三大人氣貓狗角色，可愛爆擊。





日本東京迪士尼樂園現正展開的唐老鴨主題活動，將於6月底進入尾聲，來不及飛一波的唐老鴨粉絲們可把握6/5起「唐老鴨90週年—夏日狂歡慶典」精品集點送活動，當天下午3點開始，17款唐老鴨原創設計概念的周邊商品限量發售。

▲「唐老鴨90週年—夏日狂歡慶典」集點送，17款唐老鴨周邊限量發售。



像是50公分高的「SYAKING存錢筒」、「超萌轉動娃娃5入組」、「Apple Watch公仔充電座」 、「翹臀磁吸充電盤」、「膳魔師限定保溫瓶系列」，以及炎夏必備的「涼感被」、「涼感水洗枕」、「渦流DC扇」，外出必備的「90週年限定各式包款」等，加價購最低只要249元起。

▲▼17款唐老鴨造型實用周邊，唐老鴨粉絲必收。





不僅如此，7-11在6/5同步推出「奇奇蒂蒂森林嘉年華」精品集點送活動，滿足室內佈置、外出旅行兩大生活需求，開發逾20款限量商品，室內佈置首推立體造型設計的「造型擴香公仔」，可當作擺飾外也是精油擴香石。

▲6/5同步推出「奇奇蒂蒂森林嘉年華」精品集點送活動。

其他像是立體木製各式造型的「萬年曆」、「桌上搖擺鐘」、「桌上收納櫃」；居家超實用的「太陽能光控感應小夜燈」、「軟式珪藻土吸水地墊」；外出旅遊必備的「造型翻轉萬用包」，一次擁有大頭奇奇與大頭蒂蒂，隨心變換兩個角色。還有俏皮可愛的「28吋行李箱」、奇奇系列的「絨毛公仔手機背夾」、「手機編織頸掛繩」，限量開賣。

三大主題迪士尼周邊集點購，凡OPENPOINT會員在期間限定消費滿40元，就贈1點集點活動電子點數，集滿6點可加價購1款。

▼7-11推出「迪士尼萌寵系列」、「唐老鴨90週年—夏日狂歡慶典」、「奇奇蒂蒂森林嘉年華」，三大集點活動，超過60款療癒周邊。（圖／ETtoday製表，點圖可放大）



●「Mister Donut X 寶可夢」聯名

除此之外，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」近來再度攜手寶可夢，推出一系列超可愛聯名，這次不僅有皮卡丘、精靈球甜甜圈，還找來伊布也變身成超萌甜甜圈，可愛爆表，加碼還有3款實用周邊小物等收，即日起於全門市開賣，6月2日前還可享「買5送2」或「買6送3」優惠。

▲「Mister Donut X 寶可夢」聯名超可愛寶可夢甜甜圈，粉絲必吃。（圖／記者、攝）

「Mister Donut X 寶可夢」首波聯名，推出3款寶可夢甜甜圈，其中「伊布甜甜圈」是首度亮相，把甜甜圈變成伊布可愛小臉，擠上鮮奶油裹上甜鹹鹽牛奶可可沾醬，還原伊布的經典小瀏海，5官則以可可點綴，搭配滿滿香草卡士達內餡，售價75元。

「皮卡丘甜甜圈」、「精靈球波堤」則是人氣再回歸！可愛的「皮卡丘萌臉甜甜圈」售價75元，在表面裹上全新香蕉可可沾醬，搭配可可鮮奶油餡，香蕉與可可的組合。而「精靈球波堤」售價55元，將Q彈波堤半邊裹上蘋果可可沾醬，半邊搭配優格可可沾醬，神還原的造型，好拍又好吃。

▲3款寶可夢周邊限量開賣。（圖／記者蕭筠攝）

同步推出3款超實用周邊小物，有「皮卡丘手機支架」、「寶可夢隔熱墊」及「皮卡丘大抱枕」，即日起只要於門市消費滿100元，即可分別用99元、159元、399元加購，各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。