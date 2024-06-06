立委秀圖打臉基隆崩塌處無異狀　去年中「一度列A級不穩定邊坡」

▲立委魯明哲公布基隆崩塌邊坡去年發生災害修補，一度升級A級邊坡。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處3日下午發生大規模走山，立委魯明哲今（6日）質疑該處去年6月曾發生落石，一度列為A級有不穩定徵兆邊坡，9月邊坡噴混凝土掛網，10月卻馬上降級C級無明顯不穩定徵兆邊坡，要求檢討。

立委魯明哲今在立法院交通委員會質詢時表示，日前交通部長李孟諺對外說基隆坍塌處邊坡過往表面一切都正常，植生完好，沒有發生石頭崩坍現象，但實際上去年曾發生過落石，112年9月邊坡還噴混凝土掛網，卻說植被良好沒有坍塌。

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魯明哲指出，去年4月基隆該處邊坡植栽還不錯，屬於Ｄ級穩定邊坡，去年6月發生落石跳為Ａ級有不穩定徵兆邊坡，但噴混凝土掛網修補之後，馬上降到Ｃ級無明顯不穩定徵兆邊坡，修補工程去年9月21日才竣工，馬上10月就降為Ｃ級，Ｂ級邊坡定義為2年內有災害，Ｃ級為5年內有災害，基隆這樣危險的地方，明明修補了，Ａ級應該先降到Ｂ級，應該觀察兩年再調到C級，不是僅觀察不到1個月就調到Ｃ級，應該檢討。

▲立委魯明哲公布基隆崩塌邊坡去年發生災害修補，一度升級A級邊坡。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長陳彥伯表示，以往該處有零星邊坡滑動落石，但沒有大面積崩塌，因為有災害事件因此變Ａ級，原本滑落150平方公尺，為確保安全，把噴混凝土面積做到1500平方公尺，針對修補後降級等意見，會請公路局檢討，目前降級有經過內部一定檢討評鑑才會降級。