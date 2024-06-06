端午連假僅4縣市訂房率逾5成　一圖看國道20大地雷路段

▲端午連假將至，高公局預測將有不少單日往返中短途旅次車潮。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，目前僅基隆、台北、苗栗及屏東等4縣市訂房率超過5成，高公局研判端午疏運尖峰仍會有大量旅遊車潮，其中單日往返中短途旅次占多數，高公局也公布20處重點易塞路段和時段，其中6月7日國5南下車多，從上午9時持續到午夜24時。

依據觀光署公布訂房率資料，端午連假平均訂房率較112年端午節連假低，減少較多區域為受0403地震影響之宜花東地區，其中訂房率超過5成之縣市僅有基隆、台北、苗栗及屏東，不過高公局研判假期各日尖峰時段仍有大量旅遊車潮，且單日往返之中短程旅次將占多數。

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高公局建議，民眾端午連假期間可多搭乘公共運輸，如欲自行開車，中短程可利用省道等地方道路，長程若行駛國道則可多加利用高公局每日路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。

高公局也公布20處重點易塞路段和時段，其中國5南下預測6月7日上午9點後就會車多，午夜24時才紓解；北上則預估6月10日收假日上午9時就會有車流，深夜22時後才紓解；國1楊梅到頭份南下則預估6月8日連假首日上午7點後就會車多，下午15時後才紓解。

▲端午連假疏運重點易塞路段。（圖／高公局提供）

根據中央氣象署天氣預報，端午節連假期間南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。高公局提醒用路人，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。

另端午連假期間，高公局也實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中匝道封閉路段及時段包括6月8日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

此外，6月9日5至12時也封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；以及6月9日及10日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

▼端午連假疏運國道實施入口匝道封閉措施。（圖／高公局提供）