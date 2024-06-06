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八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

白家綺近日拍攝廣告，驚艷展示了纖細的身材和窈窕的體態。難以置信的是，這位四寶媽才不久前被周刊拍到身材崩壞的照片、連「爆料公社」都有網友拍到白家綺大嬸樣，沒想到身穿短版衣的她，被拍到肚子的腰內肉溢出，再次成為新聞焦點！近日白家綺成功甩肉8公斤，令人驚嘆不已。這一轉變讓不少粉絲和網友紛紛詢問她的瘦身秘訣。

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

自出道以來，白家綺就面臨著體重管理的挑戰。她坦言：「我真的很容易胖，從出道開始就必須非常注意飲食控制。不論是出國旅遊、帶小朋友露營，甚至僅僅和家人外出幾天，體重都會失控。」這樣的體質使她必須時刻保持自律，監控飲食和運動量。生完孩子後，體重管理變得更加困難。她說：「特別是要兼顧工作和家庭，時間和精力都有限，一不小心就會被拍到腰間贅肉。」一度體重飆升至63公斤的她，苦於找到有效的瘦身方法。

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

▲近日白家綺成功甩肉8公斤，令人驚嘆不已。（圖／取自白家綺臉書）

後來是同公司好友廖家儀也建議白家綺搭配天然花草茶，一天一包取代高熱量飲品，第一個就是很方便，因為我們每天都要喝水，在水裡面加上一個茶包而已，第2個就是因為它很天然很安全，不用說跟老公啊，小孩要分開吃東西，也不用，每天要額外的花時間去。準備覺得任何一個維持身材的方式，如果你沒有辦法把他變成一種生活的習慣，當你恢復正常飲食的時候，就很容易復胖！

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

白家綺回憶：「前面3天就非常有感，馬上被激勵到，持續使用一個月後，狀態和之前被拍到的樣子已經大不同。不僅體態變輕盈，膚色也變得更透亮。」她興奮地表示，第五天少了1.5公斤，直到第14天已經變成57.8，肚子的贅肉在短短一個月內少了8公斤，令人驚嘆。

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

白家綺分享：「之前看到廖家儀也是這樣，一個月瘦了10公斤，我當然要試試看，所以我就持續使用到現在才一個月，大家可以看到我現在的狀態就是跟我那時候不小心被拍到的時候的畫面狀態其實已經差非常的多，少了8公斤耶。誰還看得出來我是四寶媽？這款茶不僅口感好，效果也非常顯著。只需每天在水裡加入一包，便能輕鬆趕走多餘脂肪，還能抗氧化、美肌透亮。茶中的紫花苜蓿、白皮杉醇和莓果多酚等天然成分，越喝越美麗，輕鬆擁有好身材。不只是體態變輕盈了就是連膚色都變得更透亮」。

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

▲白家綺在拍攝廣告時展現好身材，完全看不出來是四個孩子的媽。

十時塑孅桃茶通過SGS認證，銷售兩百萬盒，穩居同類產品的銷售龍頭。其中最重要的成份是藥草之王紫花苜蓿，誘發身體產生FG瘦體素，抑制食慾、增加能量代謝並降低飢餓感。含有十種珍貴花草，獨家配方，夏天冷水也能直接沖泡，熱飲溫潤解膩，冷飲酸甜消暑。

中醫診所院長張宏銘醫師表示：十時塑本身採用天然草本配方，用數十種花草取得日本專利新配方的孅桃茶，可以補充女生所欠缺的微量元素，還有抗氧化的白皮杉醇持續使用對於全身肌膚亮白年輕不老化有幫助，並且藥草之王紫花苜蓿可以幫我們減輕負擔，讓我們每天喝才可以有這麼好的效果。醫師也建議，除了透過天然安全的保健食品來輔助維持體態之外，還要配合飲食與運動。持之以恆，才能瘦得健康又漂亮。

▲▼八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆。（圖／業者提供）

十分簡單十時塑女神白家綺最愛新口味「孅桃茶」哪裡買？
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