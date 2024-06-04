　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議（圖／業者提供）

【企劃特輯】

女星白家綺外型豔麗，她演出過多部民視八點檔，包括《夜市人生》、《風水世家》，都是她的代表作。一家6口的生活相當幸福美滿，擁有火辣身材的白家綺也被封為是「最辣4寶媽」。白家綺近期被週刊捕獲，沒想到身穿短版衣的她，被拍到肚子的腰內肉溢出，再次成為新聞焦點，不是因為她的新作品，而是因為她驚人的瘦身成果！

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議（圖／業者提供）

▲網友偷拍白家綺帶孩子逛賣場。（圖／擷取自「匿名公社」）

先前，她被周刊拍到身材走樣的照片，甚至在「爆料公社」上也有網友分享了她的「大嬸樣」照片，引發網友熱議。近日白家綺成功甩肉8公斤，令人驚嘆不已。這一轉變讓不少粉絲和網友紛紛詢問她的瘦身秘訣。

白家綺表示，生過小孩的女性都知道「產後肥最難減」，尤其是她已經生了四胎。她曾在臉書上貼出過產後胖了18公斤的照片，無奈地感嘆肥肉難消。為了能夠快速恢復身材並重回螢光幕，她嘗試了多種方法，從運動到飲食控管！在同公司師姐廖家儀的推薦下，白家綺開始嘗試知名中醫師研發的「花草燃脂茶」成果驚人！甩八公斤；先前，被拍到的肥滋滋的腰內肉，如今已經變成S型水蛇腰，白家綺說：「不要挑戰主婦，這就是四寶媽的逆襲！」，而且白家綺表示，目前數字還在持續下降，再一個月後，一定會在螢幕前重現產前的好身材。

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議（圖／業者提供）

▲過去白家綺曾在臉書上貼出產後胖18公斤真實照片。（圖／翻攝FB「白家綺」）

白家綺的成功瘦身激勵廣大媽媽
白家綺的瘦身成功，不少網友在社交媒體上留言：「稱讚白家綺瘦得很美，完全不像四寶媽」、「我也是媽媽 這真的是我們的心聲」、「女神瘦得好健康好漂亮，一定要推薦給媽媽朋友們」、「我也是媽媽，像辣媽美女看齊」也引起了廣大媽媽們的共鳴與鼓勵。許多媽媽認為，生孩子後肚子最難瘦，但看到白家綺生了四胎後依然能保持好身材，真的很厲害，給足媽媽們滿滿的信心！只要方法得當，即使是產後的難減肥肉也能被成功克服。

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議（圖／業者提供）

▲（圖／擷取FB「白家綺」）

「十時塑」纖體飲已經銷售兩百萬盒，穩居同類產品的銷售龍頭。其中最重要的成份是藥草之王紫花苜蓿，誘發身體產生FG瘦體素，抑制食慾、增加能量代謝並降低飢餓感。中醫師張宏銘也表示：這款茶飲是目前市面上唯一能夠同時控制體重並提升皮膚氣色的天然草本配方。超級抗氧化的白皮杉醇，不僅能美肌透亮，還有玫瑰果多酚，讓消費者達到理想的好身材。同時，這些天然成分越喝越美麗，夏天還可以冰冰的喝，令人感覺非常舒爽。希望這個夏天更多人能夠通過健康的方法，達到理想的體重，擁有更加健康美麗的生活。

十分簡單十時塑 女神白家綺最愛新口味「孅桃茶」哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://chshop.work/hQrdJ
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/jbb76
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

ET快訊
快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」　球團：私領域自行處理
黃仁勳笑談投資選址「近夜市」　自爆不染髮2原因
LIVE／基隆山崩1人腹出血急救！親友稱孫安佐沒被下蠱　東海
可以色色了！　社群平台X正式開放「上傳成人內容」
同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」　林百里超感動
快訊／賴清德感謝黃仁勳、台積電　宣示將投入建置超級電腦
阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相
劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」
替宅宅平反！長髮哥肉搏3刀男：欣梅爾一定會這麼做

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議

【廣編】聲寶信譽品牌榮獲6金　豪禮滿天「夏」

必勝客「庫洛魔法使套餐」今天開賣！有夢幻魔杖比薩、超萌小可包

響應世界環境日　海尼根推「潮永續」純手工打造經典啤酒罐杯身

【廣編】奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀　國產液晶顯示器唯一連續16年獲金獎

【廣編】突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

有6元比薩、雞塊！肯德基+必勝客限時優惠快收　還有41折起組合餐

保養界超新星CIMOR獲「美妝界奧斯卡」雙金獎　台灣生醫專利國際發光

台灣知名石墨烯品牌大廠攜手中信兄弟　推「限量聯名」健康商品震撼登場！

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　與統一獅棒球隊聯名揮棒出擊

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議

【廣編】聲寶信譽品牌榮獲6金　豪禮滿天「夏」

必勝客「庫洛魔法使套餐」今天開賣！有夢幻魔杖比薩、超萌小可包

響應世界環境日　海尼根推「潮永續」純手工打造經典啤酒罐杯身

【廣編】奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀　國產液晶顯示器唯一連續16年獲金獎

【廣編】突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

有6元比薩、雞塊！肯德基+必勝客限時優惠快收　還有41折起組合餐

保養界超新星CIMOR獲「美妝界奧斯卡」雙金獎　台灣生醫專利國際發光

台灣知名石墨烯品牌大廠攜手中信兄弟　推「限量聯名」健康商品震撼登場！

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　與統一獅棒球隊聯名揮棒出擊

嘉藥越南生　與西港長輩包粽過端午佳節

重申對花東3法態度　黃國昌「恪守財政紀律」：不贊成用特別預算

老酒瓶裝「台獨」雜酒　「中華民國」是老酒還老酒瓶？

陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資　有望加速IPO

「兒童魔鬼訓練」惹議　陸教官拎孩子衣服壓水裡稱：克服心理障礙

基隆C級穩定邊坡卻走山　李孟諺：1個月內盤點診斷鐵公路類似邊坡

快訊／高國豪私領域將自行處理　攻城獅：不會發表意見

TWG紅茶之王「初摘大吉嶺」限量上市　一嚐喜馬拉雅高原溫柔之味

外景女星胸夾氣球「兩顆當場掉出」被看光！劉雨柔揭心機內幕：她故意的

快訊／北市M痘+1！時隔3個月再爆本土　40多歲男沒出國染病

消費熱門新聞

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

台灣生醫保養專利國際發光狂拿獎

當勞超夯牽絲起司排堡限時35天回歸

麥當勞5大夯品買1送1爽吃35天

必勝客「庫洛魔法使套餐」今天開賣

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

麥當勞最新5大優惠券本周限定吃！

全家霜淇淋新口味「海鹽檸檬」

6元比薩要搶！肯德基+必勝客限時優惠快收

星巴克咖啡豆限時優惠折200

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

小麥麥體驗營送整套麥當勞家家酒組

漢堡王「超殺優惠券」爽吃1個月

更多熱門

相關新聞

瘦身不一定要餓肚子！輕鬆減肥7大秘訣

瘦身不一定要餓肚子！輕鬆減肥7大秘訣

為了擁有好體態，想減肥又覺得好難？其實減肥不一定要痛苦地餓肚子，從一些飲食、生活上的小習慣做調整，也能幫助控制體重，輕鬆瘦下來，像是以下7個能幫你「輕鬆減肥」的小秘訣快記好，從今天開始做，讓你不知不覺中就減肥成功。

減肥也能放心吃！營養師推薦15種低卡零食

減肥也能放心吃！營養師推薦15種低卡零食

營養師教改變6個習慣輕鬆瘦身更有感

營養師教改變6個習慣輕鬆瘦身更有感

減重失敗原因大公開！O型最容易成減肥難民

減重失敗原因大公開！O型最容易成減肥難民

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

關鍵字：

白家綺瘦身十時塑孅桃茶

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

今雨區擴大　明「全台下3天」

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面