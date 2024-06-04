白家綺生四胎成功逆襲「肥肚贅肉」變女神！引爆媽媽圈熱議

【企劃特輯】

女星白家綺外型豔麗，她演出過多部民視八點檔，包括《夜市人生》、《風水世家》，都是她的代表作。一家6口的生活相當幸福美滿，擁有火辣身材的白家綺也被封為是「最辣4寶媽」。白家綺近期被週刊捕獲，沒想到身穿短版衣的她，被拍到肚子的腰內肉溢出，再次成為新聞焦點，不是因為她的新作品，而是因為她驚人的瘦身成果！

▲網友偷拍白家綺帶孩子逛賣場。（圖／擷取自「匿名公社」）

先前，她被周刊拍到身材走樣的照片，甚至在「爆料公社」上也有網友分享了她的「大嬸樣」照片，引發網友熱議。近日白家綺成功甩肉8公斤，令人驚嘆不已。這一轉變讓不少粉絲和網友紛紛詢問她的瘦身秘訣。

白家綺表示，生過小孩的女性都知道「產後肥最難減」，尤其是她已經生了四胎。她曾在臉書上貼出過產後胖了18公斤的照片，無奈地感嘆肥肉難消。為了能夠快速恢復身材並重回螢光幕，她嘗試了多種方法，從運動到飲食控管！在同公司師姐廖家儀的推薦下，白家綺開始嘗試知名中醫師研發的「花草燃脂茶」成果驚人！甩八公斤；先前，被拍到的肥滋滋的腰內肉，如今已經變成S型水蛇腰，白家綺說：「不要挑戰主婦，這就是四寶媽的逆襲！」，而且白家綺表示，目前數字還在持續下降，再一個月後，一定會在螢幕前重現產前的好身材。

▲過去白家綺曾在臉書上貼出產後胖18公斤真實照片。（圖／翻攝FB「白家綺」）

白家綺的成功瘦身激勵廣大媽媽

白家綺的瘦身成功，不少網友在社交媒體上留言：「稱讚白家綺瘦得很美，完全不像四寶媽」、「我也是媽媽 這真的是我們的心聲」、「女神瘦得好健康好漂亮，一定要推薦給媽媽朋友們」、「我也是媽媽，像辣媽美女看齊」也引起了廣大媽媽們的共鳴與鼓勵。許多媽媽認為，生孩子後肚子最難瘦，但看到白家綺生了四胎後依然能保持好身材，真的很厲害，給足媽媽們滿滿的信心！只要方法得當，即使是產後的難減肥肉也能被成功克服。

▲（圖／擷取FB「白家綺」）

「十時塑」纖體飲已經銷售兩百萬盒，穩居同類產品的銷售龍頭。其中最重要的成份是藥草之王紫花苜蓿，誘發身體產生FG瘦體素，抑制食慾、增加能量代謝並降低飢餓感。中醫師張宏銘也表示：這款茶飲是目前市面上唯一能夠同時控制體重並提升皮膚氣色的天然草本配方。超級抗氧化的白皮杉醇，不僅能美肌透亮，還有玫瑰果多酚，讓消費者達到理想的好身材。同時，這些天然成分越喝越美麗，夏天還可以冰冰的喝，令人感覺非常舒爽。希望這個夏天更多人能夠通過健康的方法，達到理想的體重，擁有更加健康美麗的生活。



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