早晚體重差減肥法　營養師揭：睡一覺知道你是否「易胖體質」

【企劃特輯】

夏天來臨，隨著身上的衣服越來越少，相信也有不少人開始後悔沒有好好保持身材。但事實上，正因為炎熱夏天其實也是適合減肥的季節，喊著每天要減肥，卻變成吃飽才有力氣減肥！或是真的已經少吃了，但體重一公斤也沒有少，相較有些人怎麼吃都不會胖，讓你在減肥之路上更沒有成就感！瘦身減肥之路是否也遇到瓶頸呢？開始認定自己是所謂的「易胖體質」嗎？「易胖」還是「易瘦」體質，到底怎麼判斷最準確？其實睡一覺就能輕鬆了解自己身體的代謝速度

睡前起床量體重 易胖體質馬上測

簡單實測方法就是「晚上睡前體重」-「第二天起床體重」=0.75公斤以上你就是易瘦體質，介於0.4~0.8公斤之間，就是正常體質，但如果0.4公斤以下那就可能是代謝比較困難的易胖體質！但有些人實測完可能會發現自己是屬於「易瘦體質」，但平時減肥就怎麼也瘦不下來，知名減重營養師鄭玲君表示：其實只要找到啟動代謝的方法，連「易胖體質」的朋友都能享受輕鬆窈窕！







夏季最強「無痛」纖體飲 四階段燃脂 從體內到外在都煥然一新

「花草燃脂茶」的四階段燃脂，第一階段：去除油便、排除體內囤積毒素；第二階段促進遲滯代謝，加速排腫去濕；第三階段：標靶鎖定、包裹脂肪迅速燃脂排出；第四階段: 10天提升瘦體素30%，增加體內1%的瘦體素，就可以加快3%的細胞燃脂率，等於減掉0.3公斤。從源頭就抑制吸收，之後再提升代謝、清空毒素，吃什麼都不怕囤積脂肪，體內老廢毒物排除了，令人尷尬的便秘、皮膚暗沉也一起清光光。從腸胃到外在，整個人都煥然一新，成為夏季最強「無痛」纖體飲！

十時塑代言人廖家儀在FB近日在臉書分享：「遠赴美國洛杉磯陪伴參加影展，雖然在美國都是炸雞漢堡，在這個影展的聖地！世界各國的美食也都齊聚一堂，一個都不能放過，所以我就帶著我的最愛十時塑環遊世界」





現在能有這麼好的身材，都是因為十時塑才做得到！希望有更多人跟我一樣不再有減肥的痛苦，用健康調理的方式，讓自己簡簡單單、隨時喝隨時瘦，這絕對是最快樂的事！」千萬別以為減重只能斷食，長期飲食失調可能出現便秘、荷爾蒙失調、皮膚乾燥無光澤等問題。這種天氣冰冰涼涼喝『十時塑花草燃脂茶』，只要幫身體做好把關，就不用過悲慘的節食人生。開心吃、健康瘦，無痛減重才能走得長遠！

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