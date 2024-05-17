　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

早晚體重差減肥法　營養師揭：睡一覺知道你是否「易胖體質」

▲▼ 減肥,纖體飲,易胖體質,十時塑,健康,宏睿,減重,燃脂,花草茶,代謝。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

夏天來臨，隨著身上的衣服越來越少，相信也有不少人開始後悔沒有好好保持身材。但事實上，正因為炎熱夏天其實也是適合減肥的季節，喊著每天要減肥，卻變成吃飽才有力氣減肥！或是真的已經少吃了，但體重一公斤也沒有少，相較有些人怎麼吃都不會胖，讓你在減肥之路上更沒有成就感！瘦身減肥之路是否也遇到瓶頸呢？開始認定自己是所謂的「易胖體質」嗎？「易胖」還是「易瘦」體質，到底怎麼判斷最準確？其實睡一覺就能輕鬆了解自己身體的代謝速度

睡前起床量體重　易胖體質馬上測
簡單實測方法就是「晚上睡前體重」-「第二天起床體重」=0.75公斤以上你就是易瘦體質，介於0.4~0.8公斤之間，就是正常體質，但如果0.4公斤以下那就可能是代謝比較困難的易胖體質！但有些人實測完可能會發現自己是屬於「易瘦體質」，但平時減肥就怎麼也瘦不下來，知名減重營養師鄭玲君表示：其實只要找到啟動代謝的方法，連「易胖體質」的朋友都能享受輕鬆窈窕！


夏季最強「無痛」纖體飲　四階段燃脂　從體內到外在都煥然一新
「花草燃脂茶」的四階段燃脂，第一階段：去除油便、排除體內囤積毒素；第二階段促進遲滯代謝，加速排腫去濕；第三階段：標靶鎖定、包裹脂肪迅速燃脂排出；第四階段: 10天提升瘦體素30%，增加體內1%的瘦體素，就可以加快3%的細胞燃脂率，等於減掉0.3公斤。從源頭就抑制吸收，之後再提升代謝、清空毒素，吃什麼都不怕囤積脂肪，體內老廢毒物排除了，令人尷尬的便秘、皮膚暗沉也一起清光光。從腸胃到外在，整個人都煥然一新，成為夏季最強「無痛」纖體飲！

▲▼ 減肥,纖體飲,易胖體質,十時塑,健康,宏睿,減重,燃脂,花草茶,代謝。（圖／宏睿國際提供）

十時塑代言人廖家儀在FB近日在臉書分享：「遠赴美國洛杉磯陪伴參加影展，雖然在美國都是炸雞漢堡，在這個影展的聖地！世界各國的美食也都齊聚一堂，一個都不能放過，所以我就帶著我的最愛十時塑環遊世界」

▲▼ 減肥,纖體飲,易胖體質,十時塑,健康,宏睿,減重,燃脂,花草茶,代謝。（圖／宏睿國際提供）

現在能有這麼好的身材，都是因為十時塑才做得到！希望有更多人跟我一樣不再有減肥的痛苦，用健康調理的方式，讓自己簡簡單單、隨時喝隨時瘦，這絕對是最快樂的事！」千萬別以為減重只能斷食，長期飲食失調可能出現便秘、荷爾蒙失調、皮膚乾燥無光澤等問題。這種天氣冰冰涼涼喝『十時塑花草燃脂茶』，只要幫身體做好把關，就不用過悲慘的節食人生。開心吃、健康瘦，無痛減重才能走得長遠！

夏季最強「無痛」纖體飲 熱熱喝超有效 「IVENOR 十時塑」哪裡買最優惠？
・Ivenor官網優惠組：https://chshop.work/Ne17u
・東森購物網特惠組：https://chshop.work/vLx12
・Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
・心動專線：0800-005-133、0800-520-367
・實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

ET快訊
快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」
大埔鐵板燒4分店挨罰！　腸桿菌超標
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

未食五月粽，破裘毋甘放　天氣多變膝蓋喊「救人」 醫揭：最怕濕冷

鐘錶愛好者5／24準備迎接超珍稀藏品！1920年代卡地亞座鐘富藝斯春季拍賣現蹤

早晚體重差減肥法　營養師揭：睡一覺知道你是否「易胖體質」

【廣編】集點免費換！「排骨雞麵抱枕毯」讓你吃著香抱著睡更香啦

街訪突即隊12萬訂閱特別企劃！在地三重人大推CP值高、爆好玩「E7PLAY」2~3百玩3小時

【廣編】上半年最重要威士忌烈酒展O Whisky又來了！讓您彷彿參加一場世界盃

咖啡、霜淇淋都有！　全家「2大夯品加10元多1件」只有3天

7-11最新「周末優惠」快看！咖啡第2杯10元、漢寶2件49元

美廉社「咖啡買5送5」再送1串衛生紙！報稅省錢買1送1優惠一次看

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

鐘錶愛好者5／24準備迎接超珍稀藏品！1920年代卡地亞座鐘富藝斯春季拍賣現蹤

早晚體重差減肥法　營養師揭：睡一覺知道你是否「易胖體質」

【廣編】集點免費換！「排骨雞麵抱枕毯」讓你吃著香抱著睡更香啦

街訪突即隊12萬訂閱特別企劃！在地三重人大推CP值高、爆好玩「E7PLAY」2~3百玩3小時

【廣編】上半年最重要威士忌烈酒展O Whisky又來了！讓您彷彿參加一場世界盃

咖啡、霜淇淋都有！　全家「2大夯品加10元多1件」只有3天

7-11最新「周末優惠」快看！咖啡第2杯10元、漢寶2件49元

美廉社「咖啡買5送5」再送1串衛生紙！報稅省錢買1送1優惠一次看

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

【廣編】童年快樂回來了！睽違10年「品牌」以全新面貌回歸

越南又爆集體食物中毒！近100人上吐下瀉　1人命危裝呼吸器

Toyz入獄！鳳梨「坐過牢」感嘆吐心聲：別奢望能好好生活

抓紮抓到天然ㄎ一ㄤ貓　爬籠子跌倒「乾脆躺著」放空舒服一下

快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」　緊急送醫

竹博覽會暨世界竹論壇閉幕　縣長張麗善：接軌國際邁向永續

在高雄讀大學「生活費15K」夠用嗎？網點出1關鍵：太多

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

「神奇小白」又來了　白曜誠致勝準絕殺奪單周最佳球員

賓利「第4代歐陸GT跑車」6月發表！告別W12引擎改搭V8插電動力

《洶湧海豚》預登破20萬　核心玩法「幫海豚娘換裝拍照」公開 ♥

東京最佛系「和尚酒吧」　店內可抄經文、體驗入棺

消費熱門新聞

7-11最新「周末優惠」一次看！

7-11霜淇淋新口味！限時2支0元爽吃

睡一覺知道你是否「易胖體質」！

女網友收到「超噁發霉小菜」！Uber Eats證實

7-11x小美「2款獨家新冰」限時2件0元

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

超商「6款咖啡飲品優惠」來了！

漢堡王「華堡免費送」只有今天！

超商2大夯品加10元多1件限時3天搶

老賴茶棧聯名進擊的巨人抽機票

4大超商「母親節優惠」一次看！

超商「3款日式燒肉聯名美食」來了

美廉社「咖啡買5送5」再送衛生紙

輕鬆小品攜手漫才泰斗達康.come　超商飲料杯笑話回來了

更多熱門

相關新聞

中醫激推「2款飲品」打造好身材

中醫激推「2款飲品」打造好身材

夏季即將到來，減重依然沒有進度嗎？中醫師曾宜萱建議以「中醫食療」取代減重保健品，不妨可以採用一般大眾易購入的中醫藥材，沖泡成性「涼、甘、苦」的茶飲於餐後飲用，無須杜絕美食，也可以健康減重，像是決明子茶或薏仁湯都是好選擇，讓你無痛減輕身體負擔，打造穠纖合度的好身材。

只吃原型食物會瘦？營養師曝陷阱

只吃原型食物會瘦？營養師曝陷阱

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

三高減重超實用攻略　營養師不藏私吃法大推薦

三高減重超實用攻略　營養師不藏私吃法大推薦

提神飲料別亂喝　恐中毒丟命

提神飲料別亂喝　恐中毒丟命

關鍵字：

減肥纖體飲易胖體質十時塑健康宏睿減重燃脂花草茶代謝

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面