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「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

▲▼十時塑,白家綺,孅桃茶,燃脂,中醫,花草茶,廖家儀。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

「八點檔女星」白家綺最近不平靜！日前，白家綺被周刊拍到身材崩壞的照片、連「爆料公社」都有網友拍到白家綺癡肥大嬸樣，還因為「身材」引發網友大戰。有網友戲謔說：「女神變大嬸」、「肉彈女星」，但有大批粉絲紛紛反擊：「生四胎，能維持這樣已經很厲害了！」、「要工作拍戲、要生小孩、要顧四個小孩，真的很不容易！」，白家綺則大方接受網友的指教、並且高EQ自嘲是「這是四寶媽的幸福肥」。 

▲▼十時塑,白家綺,孅桃茶,燃脂,中醫,花草茶,廖家儀。（圖／業者提供）

產後爆肥18公斤！連自己都不敢想像 

生過小孩的女生都知道「產後肥最難減」，已經生了四胎的白家綺，曾在臉書上貼出產後胖了18公斤的照片，大嘆肥肉難消，為了快速恢復體態、重回螢光幕，老公每天帶她跑操場20圈、游泳1千公尺，外加肌力運動、跳健美操，沒想到站上體重機，數字居然一點都沒變，手臂還胖了1吋、大腿胖2吋，讓她直呼「原來我只是從一個胖子，變成一個健康的胖子！」

▲▼十時塑,白家綺,孅桃茶,燃脂,中醫,花草茶,廖家儀。（圖／業者提供）

廖家儀相挺　四周甩八公斤、打臉周刊

在同公司師姐廖家儀的推薦下，白家綺開始嘗試知名中醫師研發的「花草燃脂茶」成果驚人！白家綺在被周刊偷拍後努力雪恥，四周內就甩八公斤；先前，被拍到的肥滋滋的腰內肉，如今已經變成S型水蛇腰，白家綺說：「不要挑戰主婦，這就是四寶媽的逆襲！」，而且白家綺表示，目前數字還在持續下降，再一個月後，一定會在螢幕前重現產前的好身材。

▲▼十時塑,白家綺,孅桃茶,燃脂,中醫,花草茶,廖家儀。（圖／業者提供）

媒體爆料：快速燃脂！全靠中醫師監製「花草茶」

經記者查證，廖家儀推薦給白家綺的「中醫花草茶」，正是由張宏銘中醫師監製的「十時塑」花草燃脂茶；這款中醫為本的花草茶，燃脂效果顯著，上市一年就賣出兩百萬盒，穩占同類產品的銷售龍頭，廖家儀自己就靠這款「十時塑」花草燃脂茶減了十公斤。張宏銘中醫師表示：「十時塑」是以藥草之王「紫花苜蓿」為基底，再加入10種花草複方，以黃金比例調配，不同於一般中藥乾燥製程，造成藥性流失 吸收力差的缺點，「十時塑」突破現有技術，由專利冷凍晶體濃縮技術製成，讓效果大幅提升。

▲▼十時塑,白家綺,孅桃茶,燃脂,中醫,花草茶,廖家儀。（圖／業者提供）

好喝又消脂！「十時塑」原味、孅桃、孅果三種選擇

中醫為本的「十時塑」有四階段燃脂功效，第一階段：去油除便、排除體內囤積負擔;；第二階段促進遲滯代謝，幫助排腫去濕；第三階段：標靶鎖定油脂、迅速燃脂排出；第四階段：提升瘦體素30%，從根本讓「易胖體質」變「易瘦體質」。「十時塑花草燃脂茶」可熱沖、冷泡或冰鎮，方便隨時飲用，茶湯帶著微酸微甜的口感與香氣，現在除了原味，還有「孅果、孅桃」口味，用「十時塑」茶包取代手搖飲，好喝又能消脂，是夏天戰勝體脂肪的最佳消脂茶飲。

▲▼十時塑,白家綺,孅桃茶,燃脂,中醫,花草茶,廖家儀。（圖／業者提供）

十分簡單 時時在塑 十時塑女人白家綺最愛新口味「孅桃茶」哪裡買？
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●心動專線：0800-005-133、0800-520-367 
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1 
 

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關鍵字：

十時塑白家綺孅桃茶燃脂中醫花草茶廖家儀

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