▲白家綺是四寶媽。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

記者曾筠淇／綜合報導

本土劇女星白家綺是四寶媽，近日有網友出公差時，正好碰到白家綺，於是開心拍照，與老婆分享，並說「好懷念還沒生小孩時的你！」結果老婆的反應卻不如他預期，還對他「爆炸」，讓他頓時後悔步入婚姻。只是貼文曝光後，大票網友則直呼「白目」。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他出公差買東西時，正巧碰到白家綺，於是他便拍了照並傳給老婆，拋問「你猜猜這是誰？」眼見老婆不太想猜，他又追問「猜猜看嘛！是女明星喔！」結果老婆就說「我在顧小孩很忙不想猜，到底是誰你直接說不就好了？」

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▲原PO遇到白家綺。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

原PO說自己遇到的是白家綺後，老婆又說「人家在買東西，你幹嘛亂拍人家？感覺有點不禮貌。」原PO則說，「我又沒去直接找她講話，哪裡算打擾？你別那麼魔好不好」。

緊接著，原PO又調侃老婆，說白家綺已經生了四個小孩，「你才一個就跟她一樣漢草（身材）！我真的要笑死」。他還對老婆說，很多明星為了復出，都會努力瘦身，「哪像我讓你那麼好命～產後可以在家帶小孩，吃飽飽、幸福肥」。最後他更說老婆扯，生一個就這樣，都怪他讓對方太幸福，「好懷念還沒生小孩時的你～真希望你趕快恢復成以前那樣」。

▲原PO覺得自己被潑冷水。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

收到原PO訊息，老婆便打了一長串文字回覆，「其實我一點都不幸福，而且因為你帶給我的壓力讓我一直壓抑！」她也直言，「你以為我不想瘦？不想恢復以前那個狀態？」即便她吃不下，還是一直恢復不了。最後她更說，原PO實在讓她很厭煩，「看到你就說不出來的煩躁跟厭惡！你可不可以閉嘴，離我遠一點！」

看到老婆傳的訊息後，原PO就無奈直呼，「反應幹嘛那麼大？高高興興跟你分享卻潑我冷水。」事後他也坦言自己實在不解老婆為何突然「爆炸」，讓他頓時後悔結婚了。

貼文曝光後，大票網友忍不住開噴，「我相信你老婆比你更後悔跟你結婚」、「只能說你真的很白目，準備離婚囉」、「你都沒看出老婆一開始就對你不耐煩嗎？有夠北爛，自以為好老公」、「隔著螢幕都想揍你」、「要分享也要看對方想不想聽，完全不考慮對方感受，自顧自一直講，自我感覺良好沒說錯」、「一個男人到底要多白目才能講出這種話」、「你真的很失職且白目」。