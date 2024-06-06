國道C級穩定邊坡設監測「省道卻沒有」　交通部：討論是否擴大

▲基隆潮境公園旁台2線山崩。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處3日下午發生大規模走山，由於該處省道屬C級穩定邊坡，未設監測系統，卻無預警坍塌，交通部表示，國道C級邊坡設有監測系統，將可提供鐵公路單位參考，監控系統是否擴大將會跟相關單位討論。

根據統計，目前省道A級有明顯不穩定徵兆邊坡有258處、B級疑似不穩定徵兆邊坡49處、C+級22處，C級無明顯不穩定徵兆邊坡603處，D級處於穩定邊坡776處，總共列管1708處。

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立委林國成今在立法院交通委員會質詢時表示，省道列入監控只有86處邊坡有裝設監測儀器，這是人命關天的事情，不能怠慢，監控不能忽略，裝上監測系統的都沒問題，沒有被發現的才有問題，就像台2線無預警坍塌，要把它當成一回事，人民生命可貴，鐵公路要加強監測，最危險的地方就是沒有注意的地方，才會發生事故。

立委李昆澤則表示，台2線崩塌處土壤植被正常，沒有崩塌徵兆，近幾年也沒有崩塌，屬無預警崩塌，頻繁降雨地區，在頻繁地震後，相關結構穩定性需要檢視和細分。

根據盤點，目前國道C級邊坡有604處已裝3131個偵測系統；台鐵38處邊坡設有監測儀器，另外還有26處落石告警系統；高鐵邊坡滑動偵測裝設67處，落石告警裝設84處，入侵偵測有28處，地震偵測25處，風速偵測21處，降雨偵測18處，洪水偵測43處。

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長陳彥伯表示，不管颱風、豪雨或特殊事件都有相關巡檢，也會滾動檢討分級等級，監控系統是否再擴大，會再來跟相關單位討論，前幾天檢討也發現高公局國道C級以上邊坡都裝了監測系統，可以給各單位參考。