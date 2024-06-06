黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

▲黃仁勳在女粉絲胸口簽名，登上外媒。（圖／翻攝游庭皓的財經皓角）

記者詹雅婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台掀起「仁來瘋」（Jensanity），民眾簽名、合影幾乎來者不拒，態度超級親民，就連熱情女粉絲提出請他在胸口簽名的要求，他也謹慎小心替她達成心願。如今這一幕紅到國外，外媒形容，其他科技大廠執行長沒有這種待遇，「沒人會為庫克『挺胸而出』」。

商業內幕以「黃仁勳在女粉絲的胸口簽名，是的，你沒看錯」為題，報導黃仁勳在台灣颳起的巨星旋風，內文提到，黃仁勳（Jensen Huang）4日在台北國際電腦展上滿足粉絲要求，在MacBooks、甚至在女性胸口上簽名。

女粉絲當時請黃仁勳簽名在她胸口衣服上。黃仁勳開口問「妳確定嗎？（Are you sure?）」進行確認，接著在女子胸口位置的白色上衣簽名。商業內幕指出，這是蘋果執行長庫克沒有的待遇，「沒人會為庫克『挺胸而出』。」

美國知名科技媒體The Verge也報導這一幕，並寫上「沒錯，這真的發生了」，難以想像庫克或是Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）碰上類似要求的畫面，通常這狀況只會發生在演員或歌手身上，「他（黃仁勳）是很酷的執行長」。