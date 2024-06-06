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台北私廚超難訂！黃仁勳卻「隨到隨吃？」　內行曝關鍵：不用他出手

▲▼黃仁勳在東湖喜相逢夜會林百里。（圖／網友Jeremy Ho授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲黃仁勳近日在東湖喜相逢夜會林百里。（圖／網友Jeremy Ho授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者朱祖儀／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台後，所到之處無不掀起旋風，就連吃過的美食都是外界關注的焦點。一名網友就留意到，黃仁勳這次除了去夜市、熱炒店之外，還到數間私廚用餐，但這些私廚都是以難訂位出名的，不禁好奇為什麼黃仁勳都訂得到？文章曝光後，網友紛紛表示「根本不用他自己出手」、「一堆人想請客啊！」

黃仁勳訪台後大啖許多美食，包括花娘小館、犂園湯包館、富霸王豬腳、鄒記食舖、圓環邊蚵仔煎、豆花莊、王記府城肉粽（總店）、驥園川菜餐廳、磚窯古早味懷舊餐廳、春韭晴光店、牛耳精緻麵館、五燈獎豬腳魯肉飯（三重店）、老撈麻辣火鍋、聚聚、喜相逢麵館等，其中不乏有許多超難訂位的私廚餐廳。

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一名網友就在PTT好奇發問，表示黃仁勳吃的很多間餐廳，尤其是私廚料理，大多都是以難訂位出名的，幾乎都要在3個月前預訂，結果黃仁勳一來，就好像到路邊攤用餐一樣，隨便訂隨便吃，甚至還有業者會陪吃，讓他好奇「為什麼這麼好？黃仁勳為什麼都訂得到各種私廚？」

不少網友表示，「他有助理會幫他處理」、「破兆男幫你免費廣告，有誰不接？」「他一開口，就算當晚位子已經被訂滿，私廚老闆也會找理由把原本的客人延期」、「不是不給訂，是不給你訂」、「沒有錢買不到的東西，如果有，是你不夠有錢」、「很多飯店也是會有保留房招待超級上賓，黃的等級應該不用說，住哪吃哪都會廣告效應」、「是反過來吧，大家搶著訂黃爸爸」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

也有內行人指出，「一般有規模的餐廳都會預留日期給頂級VIP」、「最好是他訂，其他大老闆訂了求他去的吧」、「他的地位不用訂，業者主動幫他訂」、「他來台灣是給訂單的，一堆老闆搶著請客」、「他要見面的人有優先訂位權啊，兩邊助理排一下行程就好的小事」、「都是大老闆朋友幫忙訂的吧」。

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