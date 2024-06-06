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不是雞排！他見「1平民小吃」直逼便當價嚇傻　眾人喊：吃不起了

原PO抱怨臭豆腐已不再是平價美食。（示意圖／Pixabay）

▲原PO到家裡巷口買臭豆腐，發現如今已經要價90元。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

萬物漲聲響起，就連夜市「平民小吃」都漲價了。就有一名網友抱怨，表示住家附近巷口的臭豆腐竟要價90元，而且只有5塊，讓他相當傻眼，直呼「跟便當差不多價真的買不下去」。貼文曝光後引發網友熱論，不少人感嘆，物價都被電費及房價給吸乾，台灣幾乎快沒有銅板價美食。

該名網友在PTT八卦版以「臭豆腐還能算平價美食嗎」為題發文，表示自己在住家巷口買一份臭豆腐，結帳時老闆向他收90元，價錢逼近一個便當，讓他嚇了一跳。

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原PO抱怨，不知道是不是太久沒吃了，印象中的臭豆腐都是50到60元左右。他也忍不住感嘆，「這種點心類的東西 跟便當差不多價真的買不下去怎麼這麼貴啊」。

貼文曝光後引發網友共鳴，「90是真的貴」、「這麼貴喔，我對臭豆腐的映象還在40一份」、「超貴，好想回35元一份的時代」、「夜市會出現的已經沒一個便宜」、「90元5塊…謝謝我是窮人吃不起」。

甚至還有網友開玩笑表示，「為何不做成臭豆腐便當呢？」「台灣已無平價美食 都被電費房價吸乾～～」、「這個時代零食不到百元，正餐不到200元，都是平價」。

也有網友直言，「薪資沒跟上物價是你的問題，現實就是這麼殘酷」、「覺得這個時代的物價讓你體感不適嗎？那就表示你已經被這個時代淘汰了」。


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