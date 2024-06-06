失蹤39年女兒找到了？媽1句「她長得不像」拒相認…心碎原因曝光

▲馬漢在1985年2月22日失蹤。（圖／National Center for Missing & Exploited Children）

圖文／CTWANT

時年8歲的美國賓州女童馬漢（Cherrie Mahan）1985年走下校車後失蹤，母親麥金尼（Janice McKinney）39年來不斷尋找女兒下落，卻始終無法跟愛女團圓。如今有名女子公開宣稱是馬漢本人，但遭麥金尼質疑「不像我女兒」，並透露懷疑原因。

據《紐約時報》報導，馬漢1985年2月22日下午4點多離開校車後，被目擊出現在距離住家僅16公尺的公車站，被1輛1976年生產、車身繪有「山上滑雪者」的藍色道奇（Dodge）麵包車載走，從此失蹤近40年。

麥金尼上月看完一名女子在臉書社團「Memories of Cherrie Mahan」宣稱自己是馬漢的貼文後，立刻表達懷疑：「我真的很想相信是我女兒，但她看起來一點也不像。」與暗示對方可能是覬覦5000美元（約新台幣16.1萬元）的通報／尋獲獎金，才謊稱是她女兒。

▲馬漢的46歲模擬圖。（圖／National Center for Missing & Exploited Children）

麥金尼憂傷表示，她已經習慣在每年2月、8月的女兒失蹤月與生日月，收到謊稱發現或找到女兒的消息，「即使知道是假的，還是很受傷」。這次有人選在5月「相認」雖讓她驚訝，但還是在理性判斷後否認，女子最後刪除認親文也證實她的判斷沒錯。

馬漢失蹤案是美國最著名的兒童失蹤案之一，麥金尼遭性侵生下馬漢、繼父在案發當天聽到校車聲音，想出門接馬漢，但被麥金尼「天氣很好，讓她走吧」說服在家等待，都為這起失蹤案增添悲劇色彩。麥金尼至今仍認為女兒還活著，「我不知道為什麼一直有這樣的感覺」。

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