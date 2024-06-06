逛動物園！女童餵長頸鹿下秒被叼起　英勇母反應快驚險救孩

▲美國女童佩斯莉與家人一同到當地野生動物中心參觀，卻在餵食過程中意外遭到長頸鹿叼起。（圖／Facebook／Sierra Robert）

圖文／CTWANT

美國德州（Texas）一名2歲女童近日和家人一起到當地野生動物中心參觀，沒想到當眾人進行與動物餵食互動環節時，女童突然被一隻長頸鹿咬住上衣，差點整個人被叼走。所幸在一旁的母親見狀後，立刻反應過來，將女兒緊緊抱住，才沒有釀成可怕的意外。

根據《KWTX》等外媒綜合報導，美國德州一名2歲女童佩斯莉（Paisley）1日和家人一同到當地野生動物中心FossilRim Wildlife Center參觀。在這個中心，遊客們可以駕車到指定的路上，與園區內的各種動物進行餵食互動。

沒想到，當時佩斯莉在餵食動物時，意外被一旁的長頸鹿叼起，母親希安娜（Sierra Robert）見狀後，立刻將佩斯莉抱住，才沒有釀成可怕的意外。

從當時錄到的畫面可以看到，佩斯莉和家人坐在敞篷車上觀賞動物，此時路邊的長頸鹿就突然咬住佩斯莉的上衣，順勢將她叼了起來。在一旁的母親希安娜發現後，立刻伸出手抱住女兒，順利將她救了下來。

事後佩斯莉的父親傑森（Jason Toten）在受訪時表示「我們停下來餵長頸鹿，我轉身看了窗外，我看到長頸鹿就在那裡挖洞，然後牠抓住了佩斯莉。」傑森也解釋，他們在餵食過程並沒有違反任何規定「佩斯莉拿著裝食物的袋子，長頸鹿想要去咬袋子，結果剛好也咬到了她的衣服，並將她叼起來。」

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