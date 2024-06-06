黃仁勳現身私廚喝雞湯　掏出2.5萬元小費！被讚：重承諾的真男人

▲黃仁勳5日去之前造訪的「春韭私廚」打招呼，讓網友驚呼「真是個重承諾的真男人啊！」。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月27日抵台，出席2024台北電腦展（Computex 2024），繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，5日又受廣達董事長林百里邀約前往台北市內湖區「喜相逢麵館」用餐，而在用餐前黃仁勳也去之前造訪的「春韭私廚」打招呼，還一口氣付了約新台幣2.5萬元的小費，讓網友驚呼「真是個重承諾的真男人啊！」。

臉書粉專貓大爺粉絲團5日發文表示，「黃仁勳真是個重承諾的真男人啊！」內容提到，「原本只是5月30日在『磚窯餐廳』吃飯時，巧遇以前造訪過的『春韭私廚』員工剛好也在該餐廳用餐，春韭員工熱情的邀請黃仁勳再次光臨」，而當下黃仁勳也答應，並「打勾勾」約定。

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▲黃仁勳還一口氣付了800元美金，約新台幣2.5萬元。（示意圖／達志／美聯社）



該粉專並表示，「沒想到6月5日黃仁勳還是在百忙中去『春韭』打個招呼，雖說行程都已安排好，沒有留下來正式用餐，但真的兌現承諾」，原先以為黃仁勳一個「好」字只是說說場面話，沒想到他竟在百忙之中特地抽空光臨春韭。

雖然黃仁勳行程已事先排滿，只能打個招呼無法留下來正式用餐，但說到做到也被網友大讚是「重承諾的真男人」。據了解，黃仁勳有在該店喝雞湯，同時因為晚上還有飯局，店家還準備銀絲卷讓他外帶。

另據春韭私廚透露，黃仁勳今日在店內有喝雞湯，因為晚上還有飯局，老闆則準備銀絲卷讓他外帶，老闆表示，這是給台灣之光的一點小心意，但黃仁勳仍堅持付錢，還一口氣付了800元美金，約新台幣2.5萬元當小費，暖心行為也讓網友大讚「好用心好有心」、「黃仁勳真是一個美好到不行的典範」、「春韭好吃...」、「皮衣就是帥」。

▲臉書粉專貓大爺粉絲團5日表示，「黃仁勳真是個重承諾的真男人啊！」。（圖／翻攝自臉書）

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