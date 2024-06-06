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在人行道騎腳踏車！網點出「2問題」不能忍：彷彿他路權最大

▲▼行人路權專題－新竹市東山街學府路一帶人行道改善狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲不少人都有走在人行道上卻被按鈴的經驗。示意圖，與本文無關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有時走在人行道，卻突然被按鈴，原來是後方有腳踏車要過，不過，腳踏車真的能騎在人行道上嗎？近日就有網友發文直呼，都沒人意識到自行車不能在人行道上面騎嗎？貼文曝光後，引發網友討論，「自行車連紅燈都不停了」、「本來就不行，一堆騎在人行道還按鈴趕行人」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現自行車原來不能在人行道上騎嗎」為標題發文表示，出門一趟，常會看到不少人把腳踏車騎在人行道上，都沒有人意識到這個問題嗎？

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貼文一出，不少網友都表示，「大家都知道自行車沒車牌」、「你看過多少牽到馬路上騎了？走人行道都要讓，還在背後逼人的，水準就那樣」、「我是某一年去新北耶誕城，在人行道騎，被警察開單，才知道有這個規定，相信多數人都不知道吧」。

還有網友點出另2個問題，「是啊，一堆三寶騎上來按鈴」、「最煩騎到人行道上還按鈴的」、「一堆騎在人行道還按鈴趕行人+1」、「我也很討厭按鈴的，不會騎才會一直按鈴，彷彿他路權最大」、「自行車還很愛闖紅燈」、「一堆闖紅燈的，不只是老人，少年連大路口轉紅燈了也給你衝過去，汽車都要讓」、「明明路口是紅燈，就是有騎單車的懶得停下來還要起步，就硬闖紅燈」。

不過也有網友則提到，「違停那麼多你到底要怎麼騎單車？騎內車道啊？而且公車也會逼車，這都沒談到遇到大貨車的狀況」、「台北騎腳踏車騎在路邊壓力山大」、「車道真的太恐怖了，不敢騎，但是我不敢按路人鈴，知道自己理虧」。

▲▼ YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（示意圖／ETtoday資料照）。

▲腳踏車屬於慢車。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

依據道路交通管理處罰條例，腳踏自行車屬於慢車，慢車駕駛人若在「人行道或快車道行駛」、「於設置有必要之標誌或標線供慢車行駛之人行道上，未讓行人優先通行」，可處新台幣300元以上、1200元以下罰鍰。

內政部警政署過去也曾指出，人行道是專門讓行人通行用的，「除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞之情況下，主管機關得於人行道設有標誌及標線之路段（行人與自行車共道），例外開放自行車行駛」，其餘人行道均禁止騎乘自行車。另針對人車共道的路段，自行車也必須禮讓行人優先通行。

警政署也強調，「於未開放自行車行駛人行道的路段，自行車依規定應在劃設之自行車專用道或慢車道上靠右順序行駛，在未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛，且不得侵入快車道或人行道行駛」。不過台北市政府警察局也曾提到，依據道路交通管理處罰條例第7條之1，自行車相關違規並非民眾能檢舉的項目，因此民眾若想檢舉，必須當場向員警檢舉，由員警依違規事實引用處罰條例予以舉發。

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