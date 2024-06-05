新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（5日）上午召開第693次市政會議時表示，培養優秀人才必須在教育方面從小扎根，新北市透過AI相關課程、競賽及全方位智慧化資訊系統平台滿足學生多元化需求，同時強化各校雙語教育及國際交流，讓新北市的學童立足新北、放眼世界，成為頂尖優秀人才。

今日市政會議由教育局長張明文以「新北愛[ai]教育Be Smart!Be Better!」為題進行專題報告。侯友宜表示，新北市這5年來積極建置完善教育系統及優質學習環境，榮獲超過150項全國第一教育創新成果，其中超過90項為中央評比全國冠軍，新北市國中畢業生在地就學率目前已達7成，持續朝8成的目標邁進。另外，為滿足幼兒收托需求，新北市秉持讓年輕父母有平價、優質、便利托育環境的施政目標，積極設立公共化幼兒園，盼讓幼兒就學在地化、普及化，也讓家長放心將孩子送托。

侯友宜指出，新北市在辦學的過程中首重品德教育及適性教育，讓孩子們從小培養正確的價值觀、強化道德感與個人品德，同時以適性教育鼓勵學生探索自我，尋找符合興趣的發展方向，並導入AI智慧科技及雙語教育，市府也會持續締結國際姊妹校、國際交換學生及賽事交流，提升新北市學童的競爭力及國際觀，培育優秀的國際人才。

為營造安全的校園環境，市府挹注150億補強全市校舍結構安全，包括老舊校舍整建、耐震補強作業等，讓學生在安全無憂的環境學習。另外，侯友宜說，新北市從幼兒園到高中職學校的學生、家長及老師都能使用全國首創的「新北校園通APP」，透過APP可查詢課程資訊、辦理請假、營養午餐紀錄、數位聯絡簿等多項功能，更可即時掌握學生到離校時間，提升校園安全管理，讓家長更安心。