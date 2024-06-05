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新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食農教育向下紮根

▲新北市圖推「書果饗宴」閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館泰山分館推「書果饗宴」閱讀。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了培養孩子健康的飲食習慣，學會正確選擇食物，位於泰山公有菜市場樓上的新北市立圖書館泰山分館，特別從6月1日起至7月31日止，推出「慢讀好食光，書果好心情」親子食育活動，透過親子共讀的方式，幫孩子建立均衡飲食的觀念，遠離不良飲食，從小落實食育！

新北市立圖書館王錦華館長表示，飲食是生活教育中非常重要的一環，「食育」近年來被視為是21世紀重要的一門功課，也是讓小朋友從小培養正確飲食習慣的關鍵。現代父母親忙於工作，外食家庭愈來愈多，孩子在無形中養成許多錯誤的飲食習慣，也欠缺選擇均衡飲食的能力。為了讓孩子學習正確的飲食觀念，位於菜市場樓上的泰山分館，特別規劃了一系列親子食育活動，透過有趣的閱讀活動體驗食農教育，帶領孩子認識季節蔬菜並選擇健康的食物，建立健康飲食觀念。

▲新北市圖推「書果饗宴」閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館表示，泰山分館「慢讀好食光，書果好心情」親子食育活動從6月1日起至7月31日止，以五感體驗搭配故事、手作、知識互動等創意閱讀活動，引導孩子建立「飲食素養」。六大主題活動包括「走‧市場蔬果趣」(6/15、6/23)、「書果科學實驗室」(7/2-7/3)、「水果廚房故事手作坊」(6/1-6/16)、「味覺教育廚房」(7/12)、「水果知識家」(6/9-7/31)、以及「慢讀好食刻」全國巡迴展暨主題書展(6/1-7/31)，「走‧市場蔬果趣」活動透過帶孩子實際走入市場，認識及採買健康蔬果，再搭配有趣的「蔬菜印章畫」與「酸甘甜鳳梨果醬DIY」，帶親子利用不食用的蔬菜部位創作畫作以及親手做美味健康果醬；「書果科學實驗室」則帶小朋友利用果皮與植物自製「柚子清潔劑」與「薯染布」，發現蔬果除了吃以外的生活妙用；「味覺教育廚房」透過有趣的實驗，享用天然無添加物的正當冰淇淋；「水果廚房故事手作坊」為透過有趣的繪本故事與手作活動，帶領孩子培養良好的飲食習慣以及愛惜食物的正確觀念。

「水果知識家」與「慢讀好食刻」全國巡迴展暨主題書展藉由有趣的闖關活動與學習單，以及寓教於樂的「臺灣節氣食堂展」，帶小朋友認識臺灣「水果王國」各種新鮮美味水果的特性及種類，以及臺灣節氣食材與食農小知識，讓食農教育有趣又好玩，完成學習單還可以免費兌換「迷你蔬果盆栽」，詳細活動資訊與報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，或洽詢電話：02-2909-1727。

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