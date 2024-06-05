美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

▲美國中西部政治領袖訪問團，由外交部邀請於5日蒞府拜會黃偉哲市長，團長由愛荷華州州參議員多茲勒偕同美國中西部各州不分黨派共10位州議員，拜訪台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國中西部政治領袖訪問團，由外交部邀請於5日蒞府拜會黃偉哲市長，團長由愛荷華州州參議員多茲勒擔任，其偕同美國中西部各州不分黨派共10位州議員，由駐芝加哥辦事處舒俞敬組長陪同訪團蒞訪台南市，而台南為訪團唯一拜會之地方城市。

台南市長黃偉哲在台南市新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同市長接見，會議中提及期望未來台南與美國中西部各州能建立更多教育與文化方面的交流。

黃偉哲市長表示，台南是台灣第一個城市，2024年是台南400週年，今年初剛舉辦了盛大的台灣燈會，許多來自國內外的遊客來到台南。同時，台南也是台灣美食之都、宗教之都，台南更是一個科技新都，台積電在台南的3奈米先進製程供應了80％以上的晶片市佔率。

黃偉哲市長特別準備台南鮮甜鳳梨予貴賓品嚐，並提到，2024也是台灣關係法立法45週年，藉此特別感謝美國一直以來對台灣的力挺，也感謝新冠疫情期間美國所提供的疫苗保障了台灣民眾的健康，台美的友誼就像今天的鳳梨一樣甜！期待台南與中西部各州有機會加強教育、體育、文化等交流，包含學生交換、棒球隊交流等更進一步的合作機會。

多茲勒團長表示，非常感謝黃偉哲市長百忙之中接待，也很開心在台南400周年時來到台灣的古都，我們都喜歡這裡的人民與台南的科技發展。其他來訪州議員於會議中提出了教育與文化方面的交流、棒球隊的訓練交流、雙方在水資源與綠能的建設等等交流，也紛紛表達期待未來能與台南有具體的學生交換計畫與文化合作。

訪團成員主要為來自美國中西部各州包含愛荷華（Iowa）、伊利諾（Illinois）、印第安納（Indiana）、明尼蘇達 （Minnesota）、威斯康辛（Wisconsin）、芝加哥市（Chicago）的州議員，不分黨派包含民主黨與共和黨共同來訪，其中伊利諾州的卡本德爾市（Carbondale）於1991年與台南締為姊妹市。訪團停留台南除了參訪台南特色夜市外，也將於翌日前往南科進行訪問。