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淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

▲淡水南瓜產量增10倍 新北聯手17家餐廳推特色料理。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局4日辦理「南以忘懷 瓜A滋味」記者會推廣南瓜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局副局長諶錫輝4日出席「南以忘懷 瓜A滋味」記者會推廣新北南瓜，淡水南瓜從2012年起在農業局及農會輔導下，種植面積及產量皆成長10倍，6月14至16日將在淡水金色水岸舉辦大南瓜展售會，另即日起至30日淡水在地17家在地業者推出限定南瓜特色料理，且消費就可獲得農會超市南瓜商品折價券。

農業局指出，每年5月至6月是淡水栗子南瓜產季，淡水栗子南瓜年產量約20萬公斤，並因大屯山系優質土壤及水源，加上農業局與淡水區農會輔導農友改善種植方法，讓淡水栗子南瓜甜度平均可達12度以上，最高甚至可達18度，更從2012年起開辦全國大南瓜比賽，不僅在地業者推出南瓜料理，也開發南瓜加工商品，拓展南瓜多元通路，提高農友種植意願，使南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸，成長超過10倍。

▲淡水南瓜產量增10倍 新北聯手17家餐廳推特色料理。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市透過辦理全國大南瓜比賽，拓展南瓜多元通路，提高農友種植意願，使淡水南瓜種植面積產量增加10倍。

農業局表示，今年與17家業者合作，除餐飲業者如福容大飯店、將捷金鬱金香酒店及阿三哥農莊推出夏威夷南瓜炒飯、南瓜海皇盅、南瓜金沙粽等料理，還有旅遊業者旅學堂也將於6月推出一系列遊程，帶領遊客沿著淡海輕軌體驗淡水品嘗南瓜料理，進行南瓜粽DIY食農教育活動，有吃、有玩又能感受淡水文化特色，一定要來淡水體驗，目前開放4個梯次（6/16、6/20、6/22、6/27），報名費1200元，歡迎至「旅學堂」臉書粉專報名。

6月14日於淡水金色水岸廣場辦理全國大南瓜比賽，分成重量組、創意組及品質組評鑑，6月15至16日於同場地辦理大南瓜展售會，現場有參賽大南瓜及創意南瓜展示、在地農產市集、南瓜圓DIY體驗、夏日萬聖節猜拳送糖果活動、青農食農教育講座等活動，於展售會消費滿300元將能獲得南瓜彩繪體驗券或抽獎券，可以進行小南瓜彩繪體驗或有機會抽中南瓜加工商品禮盒（價值400元）。

▲淡水南瓜產量增10倍 新北聯手17家餐廳推特色料理。（圖／新北市農業局提供）

▲即日起至30日淡水在地17家在地業者推出限定南瓜特色料理。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容大飯店、將捷金鬱金香酒店、禮萊國際酒店球場餐廳、之間茶食器、真食手作、小川鍋物、富群休閒農園、阿三哥農莊、三空泉農園、石牆仔內、湘川、樹林口農場、原未蛋捲、金獎、旅學堂、牛埔有機農場、維也納專業烘焙坊共17家業者合作，推出限定南瓜料理像是南瓜炸燉飯、南瓜蛋捲、南瓜乳酪蛋糕等，6月4日起至6月30日至合作店家消費即可獲得折價券，憑券至淡水農會超市購買南瓜產品享滿100元折10元優惠，歡迎大家來淡水品嘗料理！農會也推出新款南瓜加工品創造南瓜全年經濟，今年推出結合香米、堅果的「南瓜香米餅」，不添加任何保留食材原味，於大南瓜展場及淡水農會超市販售，歡迎大家來嚐鮮。

農業局長李玟表示，感謝在地農友們、淡水農會及業者共同為新北農產推廣努力，農會辦理大南瓜比賽精進農友栽培技術，業者推出各式南瓜料理，彰顯南瓜多元價值，促進地方產業結合，打造南瓜產業鏈。歡迎市民朋友前往合作店家品嚐在地南瓜，同時到金色水岸一睹各式大南瓜；「稼日蒔光」粉絲團也將於6月7日至14日辦理南瓜王猜重量抽獎活動，預測今年重量組冠軍大南瓜重量，將抽出5名幸運兒贈送南瓜加工商品，歡迎民眾追蹤粉絲團參加互動。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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