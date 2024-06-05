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印有「查爾斯三世」新英鎊5日開始流通　鈔票正反面圖像曝光

▲▼印有國王查爾斯三世（Charles III）的英鎊。（圖／英格蘭銀行Bank of England）

▲印有「查爾斯三世」英鎊5日正式發行，新鈔正反面圖像曝光。（圖／英格蘭銀行Bank of England）

記者趙蔡州／綜合報導

英國的中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）5日宣布，印有國王查爾斯三世（Charles III）的英鎊紙幣於5日正式發行且進入市場流通，新英鎊除了頭像改變外，幾乎與舊英鎊沒有任何差異，且舊英鎊（印有伊莉莎白二世頭像的紙幣）在新英鎊發行後不會廢除，市面上2種都能正常使用。

英格蘭銀行表示，印有國王查爾斯三世的英鎊紙幣5日發行後，印有伊莉莎白二世頭像的英鎊仍會是法定貨幣，市面上2種紙幣都能正常使用，新版的英鎊紙幣只會被印製以替換破損的紙幣，或是在市場上貨幣需求增加時發行，「我們的方法符合王室的要求，盡量減少發行新紙幣對於環境和財務的影響」。

▲▼印有國王查爾斯三世（Charles III）的英鎊。（圖／英格蘭銀行Bank of England）

▲▼印有國王查爾斯三世（Charles III）的英鎊。（圖／英格蘭銀行Bank of England）

▲新英鎊除了國王的頭像改變外，幾乎與舊英鎊沒有任何差異。（圖／英格蘭銀行Bank of England）

新版紙幣一樣會分為5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊紙幣，正反面除了國王的頭像改變外，其他幾乎沒有任何改變，圖像依幣值由小到大分別是邱吉爾（二戰時的英國首相）、珍•奧斯丁（英國小說家）、威廉•特納（英國著名畫家）及艾倫•圖靈（電腦科學與人工智慧之父）。

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