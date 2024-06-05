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倫敦街頭7年出現3棄嬰！　一查發現「竟是親兄妹」

▲▼嬰兒,寶寶,雙胞胎,示意圖。（圖／CFP）

▲倫敦東部一座公園過去7年出現3名棄嬰，而這3名棄嬰竟有血緣關係。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦東部一座公園在過去7年出現3名棄嬰，而根據調查，這3名棄嬰居然有血緣關係，目前最大的2名孩子已經被收養，而年紀最小的孩子在今年1月被發現後，立刻送往醫院治療，警方呼籲親生父母盡快出面。

根據CNN報導，倫敦東部紐漢倫敦自治市（London Borough of Newham）一處公園在過去7年發現了3名棄嬰，年紀最小的嬰兒艾莎（Elsa，化名）包裹著毛巾在今年1月被一位遛狗的民眾發現，而DNA測試顯示，她和2017年被遺棄的男嬰哈利（Harry，化名）、2019年被遺棄的女嬰蘿曼（Roman，化名）居然有血緣關係。

這起事件始於2017年9月，當時哈利在一個小公園裡被發現，他被包裹在一條毯子裡。警方曾呼籲孩子的母親現身，但未有成效。接著1年半後，蘿曼在附近另一個公園被發現，她被包裹在毯子和購物袋裡，發現的民眾說，「這孩子的額頭都結霜了，不久後就下雪了。」目前哈利與蘿曼都已經被收養。

倫敦警察廳指出，孩子極有可能是在「隱蔽懷孕」（concealed pregnancy）的情況下出生。經過調查後，呼籲民眾協助指認一名穿著深色大衣、圍著淺色圍巾或戴著兜帽，背著背包的女性，因為她在嬰兒被發現前不久出現在該地區，很可能擁有關於孩子被遺棄的重要資訊。

事實上，調查單位先前就知道這3名非裔孩童有血緣關係，但礙於對兒童資訊的保護，遲遲未向大眾公開消息，直到當地法院3日宣布，允許媒體進行報導，這起事件才曝光。

負責法官表示，「遺棄嬰兒在這個國家是一件非常非常不尋常的事情，多年來幾乎沒有兒童被遺棄，正因為如此，公布這件事才符合公眾利益。」

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