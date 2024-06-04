日本德仁天皇伉儷敲定月底訪英　受英王邀請進行國是訪問

▲日本德仁天皇、雅子皇后將於6月22日前往英國進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本德仁天皇、雅子皇后受到英國國王查爾斯三世的邀請，預計本月底將以國賓身分出訪英國倫敦，進行為期8天的訪問，除了前往白金漢宮出席歡迎儀式、前往溫莎城堡參謁已逝的伊莉莎白女王，預計將前往兩人的母校牛津大學。

根據《日本放送協會》，日本內閣會議今（4）日正式敲定德仁天皇夫婦的訪英行程，德仁天皇伉儷受到英王查爾斯三世的邀請，為了國際親善，將於本月22日從東京羽田機場搭乘政府專機飛往英國，預計當地時間22日下午抵達英國首都倫敦。

從25日起，德仁天皇伉儷將以國賓身分待在英國，並前往白金漢宮出席歡迎午宴和晚宴，27日兩人則是預計前往溫莎城堡參謁伊莉莎白女王、菲利普親王，並在兩人的墓前獻花。

28日，德仁天皇伉儷將前往兩人的母校牛津大學參訪，並預計29日返回日本。

據悉，這是英王查爾斯三世自從2022年9月登基以來，第三度主持國外元首前往英國的國是訪問，此前他分別於2022年11月、去年11月接待南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和南韓總統尹錫悅，而他曾於今年1月接受攝護腺手術，並於2月對外宣佈罹癌，之後接受治療。

德仁是首位具有海外留學經驗的日本天皇，他與雅子皇后曾於2022年9月出訪英國，參加伊莉莎白女王的國葬儀式，並在白金漢宮與其他國家元首一起接受查爾斯三世的款待。