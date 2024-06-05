迎接台南芒果節　黃偉哲邀請網紅「泡芙」品嘗台南芒果甜美滋味

▲被網友封為「女神級大胃王」的正妹Youtuber「泡芙」，5日來到台南大啖芒果美食，並和台南市長黃偉哲聯手拍片宣傳芒果節活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

被網友封為「女神級大胃王」的正妹Youtuber「泡芙」，5日來到台南大啖芒果美食，並和台南市長黃偉哲聯手拍片宣傳芒果節活動，市長黃偉哲特別準備各式芒果料理及甜點，讓泡芙連聲讚歎台南芒果實在太美味了，推薦全國的粉絲芒果季一定要來台南！

市長黃偉哲表示，台南芒果不但種類繁多並且風味絕佳，全台每2顆芒果就有1顆來自台南，6、7月台南整座城市將一起歡慶芒果節，屆時將有百家產業店家聯手響應。本次和「泡芙」一起拍片，希望透過漂亮甜美的「泡芙」吸引更多消費者與粉絲來台南，並且把台南芒果美味帶回家。





網紅正妹「泡芙」說，這次為了跟大家分享台南芒果的美味，特地提前來到台南拍攝，拜訪產地左鎮吳爺爺漫果園的新生代青農吳豈宏，除了認識芒果生長栽培之外，也學到芒果相關小知識。更重要的是還一次品嘗到芒果節3家聯名店家以及8家飯店的料理、點心和飲品。這次台南芒果美食品嚐之旅影片，預計於6月18日上架YouTube頻道”泡芙餓了麼?”，歡迎大家收看。

農業局表示，2024台南國際芒果節即將於6月22、23日在走馬瀨農場開跑，至7月13日各周末，由台南芒果產區南化、玉井、大內、楠西、官田及左鎮等接力舉辦精彩活動。而6月22、23日兩天在走馬瀨農場的活動，門票優惠只要150元，6月22日慶芒果節開幕，民眾或寵物穿著芒果色系(紅黃橘綠)或芒果圖樣服裝、芒果配件可參加”芒果轉轉樂”抽獎，限量好禮，抽完為止。

另外，台南國際芒果節網羅「台南芒果產地直送」訂購資訊，另外在芒果節FB粉絲專頁也將陸續分享超過百個芒果旅遊產業點。歡迎全國民眾規劃夏季遊台南，6月22日至7月13日周周有活動，等你來參加。活動詳細資訊請見台南國際芒果節FB粉絲專頁https://www.facebook.com/mangotainan/。