吃角子老虎中4000萬！　賭場竟稱「機器壞了」只給1萬

▲美國72歲女子在賭場贏得128萬美元的獎金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州一位72歲女子在賭場贏得了128萬美元的獎金（約台幣4177萬元），但賭場竟以「技術性故障」為由拒絕發放獎金，僅願支付350美元（約台幣1萬1420元）。該名女子現已聘請律師準備起訴賭場和老虎機設計公司，要求賠償256萬美元（約8355萬台幣）。

綜合外媒報導，這起事件發生在今年2月，住在紐澤西州的72歲女子碧爾（Roney Beal）在大西洋城（Atlantic City）內的賭場Bally's Casino玩老虎機，當時她已輸了數百美元，於是她向上帝祈求，希望能贏得1000美元（約3萬2634元台幣）大獎。

結果下一秒當她拉下拉杆後，老虎機發出「你贏了」的音樂，並噴出藍光和煙霧，顯示她中了128萬美元的巨額獎金，附近的賭客都為她歡呼，恭賀她成為「百萬富翁」，碧爾也隨即按下服務鍵，通知賭場工作人員前來確認結果。

然而，工作人員到場後卻告訴她，「妳什麼都沒中。」根據碧爾描述，老虎機螢幕最初顯示「中大獎」，但不久後出現了「卷軸傾斜」和「無法使用」的故障訊息。碧爾懷疑工作人員在確認中獎時做了手腳。

賭場最終只願意支付350美元，並要求碧爾離開賭場。碧爾表示，她非常需要這筆獎金，因為她的兒子無家可歸，她自己也需要一輛拖車，無法拿到獎金令她非常焦慮，因此決定委託律師提告。

碧爾的律師迪克羅斯（Mike Dicroce）表示，已準備向賭場和老虎機設計公司提起訴訟，要求賠償256萬美元，其中包括原本應得的獎金和精神撫慰金。