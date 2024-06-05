重視員工健康　台南麻豆新樓醫院舉辦員工健康促進活動

▲台南麻豆新樓醫院5日上午於馬雅各大樓一樓舉辦員工健康促進宣導活動，鼓勵同仁養成規律運動的習慣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆新樓醫院5日上午於馬雅各大樓一樓舉辦員工健康促進宣導活動，有節能減碳ESG宣導站、高齡友善體驗站、社團招生站等，更透過戒菸彈珠檯、失智桌遊、肌力檢測、手眼協調等闖關活動拿禮物，另提供美食擺攤，讓員工達到身心靈平衡與健康，也藉由遊戲模式，將健康概念融入有獎徵答活動。

在互動活動中加深員工對健康促進的認知。社區健康中心特於6/3-6/7辦理員工健康職場-員工健康促進週，為期一週的盛會，匯集了本院各部門員工作品，展現藝術天賦的舞台，如油畫、攝影、手作成品等展示多元的創意和技藝，院內氛圍洋溢著藝術氣息，每件作品都蘊藏員工的心血和熱情。

唐秋敏副院長提及，向來重視員工健康，作為一家追求永續經營的醫療機構，員工的身心健康是其重要的指標，麻豆新樓員工約有712人，男性約165人，女性約547人；年齡35-70歲約占全院75％。根據年度健康檢查異常前三項（飯前血糖、膽固醇、血壓偏高），院內人員多數已達代謝症候群高風險族群標準。因此為提前預防代謝症候群，幫助員工建立良好生活習慣，提供優質的工作環境，關心員工健康的生活與壓力，如鼓勵員工規律運動、健康飲食、參與健康講座、並營造健康的支持性環境，同時，配合各種體育競賽和健走活動，鼓勵同仁養成規律運動的習慣，員工的身心健康直接影響工作效率和服務質量，良好的職場氛圍也有助於吸引和留住優秀人才，讓員工擁有健康使企業健全成長並永續發展。

藉由端午佳節辦理此次活動，希望創造給員工一個安全、舒適的工作環境，員工是企業的重要資產，增進員工健康是讓職場充滿電力的最佳捷徑，有健康職場才有幸福員工。讓員工意識到預防疾病的重要性，養成健康的生活方式。在全心投入工作時，也能將個人的身心健康，當成年度工作目標一般地經營，永續投資，達到身心平衡，為醫院的持續發展注入源源不斷的活力。