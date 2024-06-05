王定宇聲援王義川　揭藍白猛攻原因：有股力量希望台灣越亂越好

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川近日自爆，曾用手機訊號比對，「524青鳥行動」、「民眾黨519集會」以及「2024總統大選選前之夜」的群眾資料，引起藍白質疑是否「監控人民」。對此，民進黨立委王定宇今（５日）揭藍白猛打的原因，第一「轉移焦點」、第二「塑造政府監控」、第三「合理化立委調查人民」。他認為，藍白利用簡單的隻字片語，就為了讓人民厭惡民主，這件事是某些人有意識、有計畫的在操作。

王定宇於節目《齊有此理》表示，當天王義川講到手機定位分析，藍委陳玉珍也在節目，他就已經請陳回去詢問，科技領域專家的藍委葛如鈞，什麼是「人流大數據」，結果陳玉珍還是拿不懂的東西，讓黨團群起圍攻王義川。

王定宇舉出三點，藍白猛攻王義川的原因，第一「轉移焦點」，藍白國會擴權、程序黑箱，造成支持度大跌，藍白講不清楚國會改革法案，為了轉移焦點，就抓著這個攻擊，哪怕謊話講一萬次最後也會有人相信。

第二「塑造政府監控」，王定宇認為，利用民眾資訊的落差，明明是藍白在擴權，卻塑造出政府監控人民的假象。他再度澄清，這明明只是民間電信公司提供的數據詮釋，許多專業人士都看不下這樣的抹黑，基地台不跟人民手機連線，那要如何提供服務，難道這就是監控嗎？

第三「合理化立委調查人民」，王定宇說，王義川是綠營聲量較高的人物，但王也只是普通百姓，如果真的有犯法藍白就去檢舉。結果現在立委卻在各委員會都針對此事質詢，什麼時候立委也開始辦案了，是為了要合理化立委可以辦案民眾嗎？

最後，王定宇強調，他始終感覺有股力量希望台灣越亂越好，而藍白利用簡單的隻字片語，就為了讓民主變粗糙、讓人民厭惡民主，是不是就像中共的手法一樣，因此王義川這件事是某些人有意識、有計畫的在操作。